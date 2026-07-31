بزرگ‌ترین آرامستان جهان، در جوار حرم مولای متقیان، قرن‌هاست مأمن عاشقانی است که آرزوی آرام گرفتن در کنار امیرالمؤمنین(ع) را در دل داشته‌اند. اینجا، هر سنگ مزار روایتی از ایمان، هجرت و دلدادگی را در سینه دارد.



در روزهای منتهی به اربعین، وادی‌السلام رنگ و بویی دیگر می‌گیرد؛ زائران با حضور بر مزار مؤمنان از جمله آیت الله قاضی طباطبایی، قرائت فاتحه و تجدید عهد با گذشتگان، سفر معنوی خود را آغاز می‌کنند و از این نقطه، گام در مسیر عشق می‌گذارند، مسیری که از نجف آغاز می‌شود و به کربلا، سرزمین حماسه و آزادگی می‌رسد.