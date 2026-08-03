دسته عزاداری «بنی‌عامر» یکی از شناخته‌شده‌ترین و باشکوه‌ترین آیین‌های سنتی اربعین در عراق است که هرساله در روز ۱۹ صفر، هم‌زمان با فرارسیدن اربعین حسینی، با حضور در بین‌الحرمین، آیین عزاداری خود را در جوار حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) برگزار می‌کند. عزاداران این دسته که حرکت خود را از جنوب عراق آغاز می‌کنند، پس از طی مسیر پیاده‌روی اربعین، با نوای «لبیک یا حسین» وارد کربلای معلی می‌شوند و در میان خیل میلیونی زائران، یکی از ماندگارترین جلوه‌های عشق و ارادت به سیدالشهدا (ع) را به نمایش می‌گذارند. لباس‌های سفید و یکدست عزاداران بنی‌عامر که نمادی از کفن، آمادگی برای ایثار و تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا به شمار می‌رود، این دسته را از دیگر هیئت‌ها و موکب‌های عزاداری متمایز کرده است. آیین بنی‌عامر که ریشه در سنت‌های دیرینه شیعیان عراق دارد، هر ساله با شکوهی کم‌نظیر برگزار می‌شود و جلوه‌ای از وفاداری، حماسه و استمرار پیام عاشورا را در آستانه اربعین حسینی به تصویر می‌کشد.