تقدیر از ضامن کربلای زوار اربعین توسط حرم امیرالمومنین(ع)

پس از انتشار تصویری در فضای مجازی که فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با ضمانت شخصی برای حل مشکل گذرنامه چند تن از جوانان زائر، مانع از جا ماندن آن‌ها از کاروان زیارتی اربعین حسینی شد، عتبه علوی در مراسمی از وی تقدیر کرد.

در این مراسم حجت الاسلام رضا عزت‌زمانی معاون فرهنگی و راهبری استان های سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام محمد چغامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و حجت الاسلام ارسلان کریمی معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه به نمایندگی حضور داشتند.