۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳
پیش از آنکه دوربینهای دیجیتال و تلفنهای همراه، عکاسی را به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره تبدیل کنند، ثبت یک تصویر مسیری متفاوت داشت. نگاتیوها پس از عکاسی به آتلیهها میرفتند و ظهور و چاپ عکس، بخشی از فرآیند شکلگیری یک خاطره بود. آتلیههای عکاسی در آن روزگار رونق بسیاری داشتند و عکسهای پرسنلی، خانوادگی و یادگاری پس از چاپ راهی آلبوم خانهها میشدند تا سالها به عنوان بخشی از خاطرات خانواده حفظ شوند. با گذر زمان و فراگیر شدن عکاسی دیجیتال، شیوه کار آتلیهها نیز تغییر کرد و بسیاری از آنها از رونق گذشته فاصله گرفتند. با این حال، هنوز میتوان در گوشه و کنار شهر ردپای آن دوران را در میان نگاتیوها، عکسهای قدیمی، تجهیزات و ویترینهای آتلیهها دید و روایت روزگاری را دنبال کرد که هر عکس برای ماندگار شدن، باید روی کاغذ مینشست.
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