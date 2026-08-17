۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۶
مراسم آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید با عنوان گردهمایی فعالان عرصه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به همت اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ با حضور آیتالله علیاکبر رشاد، رئیس شورای حوزه علمیه تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیتالله عباس کعبی، عضو هیئترئیسه و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، حجتالاسلام والمسلمین سعید صلحمیرزایی، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و سردار سرلشکر عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةاللهالاعظم در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
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