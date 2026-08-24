ضرابخانه تاریخی اصفهان

چهارسوی تاریخی ضرابخانه، نخستین و بزرگ‌ترین چهارسوی بازار تاریخی قیصریه اصفهان است. این مجموعه مربوط به دوره صفوی است که این اثر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۵۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ضرابخانه‌ی تاریخی اصفهان که روزگاری قلبِ تپنده‌ی ضربِ سکه در دوره‌ی صفوی بود، اکنون زیر سایه‌ی تغییر کاربری‌های ناموزون و مداخلات اداری، در سکوت در حال فرسایش است. گزارش تصویری زیر، مستنداتی از تصرفِ فضاهای اصیل تاریخی توسط بانک‌ها و تبدیلِ این مکانِ ارزشمند به مغازه‌های تجاری را روایت می‌کند؛ تصاویری که گواهی بر غربتِ یکی از مهم‌ترین یادگارهای صنعتی ایران است.»