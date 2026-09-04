استانها خراسان شمالی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰ اینفوگرافیک؛ ۸۵ هزار هکتار برای زندگی یوز جاجرم در مسیر گردشگری طبیعت بجنورد- پناهگاه میاندشت جاجرم، با ۸۵ هزار هکتار وسعت، زیستگاه مهم یوز ایرانی و ظرفیتی برای توسعه گردشگری طبیعتمحور است. برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی یوزپلنگ ایرانی اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط قشنگترین روزمرگی؛ هلیا و تولههایش در پناهگاه میاندشت ایزدی: بانکها روند پرداخت تسهیلات مسکن در جاجرم را تسریع کنند اینفوگرافیک؛ جا به جایی بیش از یک میلیون مسافر در جاده های گیلان
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