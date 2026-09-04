۱۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰

اینفوگرافیک؛ ۸۵ هزار هکتار برای زندگی یوز جاجرم در مسیر گردشگری طبیعت

بجنورد- پناهگاه میاندشت جاجرم، با ۸۵ هزار هکتار وسعت، زیستگاه مهم یوز ایرانی و ظرفیتی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور است.

اینفوگرافیک؛۸۵ هزار هکتار برای زندگی یوز جاجرم در مسیر گردشگری طبیعت

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