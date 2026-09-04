موزه مردم شناسی آستان قدس یک حمام تاریخی و قدیمی به جامانده از دوره صفویه است که در سال ۱۰۲۷ هجری قمری توسط مهدی قلی بیک که سمت میرآخوری شاه عباس اول را داشته برای استفاده زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا(ع) وقف آستان قدس شده است این حمام تا سال ۱۳۶۹ مورد استفاده قرار می گرفت و پس از آن به تدریج متروکه شد تا اینکه در سال ۱۳۷۸ به دستور تولیت وقف آستان قدس رضوی مرحوم آیت الله واعظ طبسی، عملیات بازسازی و مرمت این بنا آغاز شد و در سال ۱۳۸۵ این حمام تاریخی و منحصر به فرد به عنوان موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی به روی علاقمندان بازگشایی شد. در موزه مردم شناسی آستان قدس پیوندی میان زندگی گذشتگان با انسان های امروز و آینده ایجاد شده و سناریوی طراحی شده در این موزه نیز بیشتر به نمایش و نگهداری آثار مرتبط با آداب و رسوم مردم گذشته اختصاص دارد. همچنین اشیای به کار رفته در این موزه عمدتا مربوط به منطقه مشهد و خراسان است.