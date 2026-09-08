افتتاح موزه صدا و موسیقی

۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
موزه صدا و موسیقی برج آزادی با هدف معرفی بخشی از میراث موسیقایی و فرهنگی ایران و جهان و آشنایی مخاطبان با سیر تحول سازها و ابزارهای تولید و پخش صدا راهاندازی شده عصر امروز سه شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۵ در برج آزادی تهران افتتاح شد.در این موزه بیش از ۲۲۰ ساز و شیء مرتبط با صدا و موسیقی در معرض دید قرار گرفته است؛ مجموعهای که در آن نمونههایی از سازهای ایرانی همچون تار، سهتار، کمانچه، سنتور، عود، نی، سرنا، بالابان و تنبک در کنار سازهایی از فرهنگها و مناطق مختلف جهان دیده میشود.
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