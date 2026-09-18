کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری

دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری از تاریخ ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه به مدت ۱۰ روز در محل بلوار فارابی، خیابان شهدا، مجموعه شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان در حال برگزاری می باشد. از مجموع ۴۰ هزار رزمنده استان چهارمحال و بختیاری، ۲ هزار و ۴۳۶ نفر به فیض شهادت نائل و هفت هزار و ۵۰۰ نفر جانباز شدند؛ قریب به ۵۰۰ رزمنده نیز به اسارت دشمن بعثی درآمدند. این کنگره با هدف ترویج فرهنگ شهادت، معرفی استان چهارمحال و بختیاری، تاریخ و رشادت‌های آن برپا شده و تلاش دارد مفاهیم ارزشی، ایثار و شهادت را به زبان هنر منتقل کند.