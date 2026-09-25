۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۸

داوود بهگام

استقبال از پیکر سردار شهید ظریفی در فرودگاه مشهد

مراسم استقبال از پیکر سردار شهید حسین ظریفی در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.

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