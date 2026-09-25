استانها خراسان رضوی ۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۸ دریافت تصاویر داوود بهگام استقبال از پیکر سردار شهید ظریفی در فرودگاه مشهد مراسم استقبال از پیکر سردار شهید حسین ظریفی در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد برگزار شد. برچسبها فرودگاه مشهد مشهد مراسم تشییع عکس استانها شهید حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد مطالب مرتبط لحظه اعلام شهادت سردار حسین ظریفی به مادرش در گناباد تشییع پیکر مطهر سردار شهید ظریفی در گناباد تشریح جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» در مشهد مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» در گناباد برگزار شد
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