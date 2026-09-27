برداشت زیتون از باغات طارم

۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳
همزمان با آغاز فصل برداشت زیتون، باغداران شهرستان طارم در استان زنجان مشغول جمعآوری و آمادهسازی این محصول برای فرآوری هستند. زیتونهای برداشتشده پس از انتقال به کارگاههای محلی، بر اساس اندازه و ابعاد دانه جداسازی شده و در ادامه با استفاده از دستگاه مخصوص شکسته میشوند تا برای مراحل بعدی فرآوری آماده شوند. برداشت و فرآوری زیتون از فعالیتهای مهم کشاورزی در شهرستان طارم به شمار میرود و هر ساله با آغاز فصل برداشت، بخش قابل توجهی از باغداران این منطقه به جمعآوری و فرآوری این محصول میپردازند.
نظر شما