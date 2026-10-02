«حوالی زندگی» مجموعه‌ای از تصاویر ثبت‌شده در نقاط مختلف ایران است که به جنبه‌های مختلف زندگی و محیط پیرامون می‌پردازد. آدم‌ها و فعالیت‌های روزمره‌شان، طبیعت، حیوانات، تغییر فصل‌ها و جزئیاتی از محیط می‌توانند بخشی از این روایت باشند.

این مجموعه به جغرافیا یا موضوع مشخصی محدود نیست. آنچه تصاویر را به یکدیگر مرتبط می‌کند، توجه به موقعیت‌ها و لحظه‌هایی است که بخشی از جریان عادی زندگی را نشان می‌دهند. لحظه‌هایی که ممکن است در خیابان، طبیعت، یک روستا یا هر فضای دیگری شکل بگیرند و معمولاً بدون توجه از کنارشان عبور می‌کنیم.

«حوالی زندگی» به دنبال ثبت اتفاق‌های بزرگ نیست، بلکه نگاهی به جزئیات و موقعیت‌های روزمره‌ای دارد که در کنار یکدیگر می‌توانند تصویری متنوع از زندگی و زیستن در ایران امروز بسازند.