مراسم رونمایی از مجموعه کتاب «هزار و یک پرسش از مقاومت»

آیین رونمایی از کتاب «هزار و یک پرسش از مقاومت»؛ مجموعه شش جلدی در گفت‌وگوی ۳۰ ساله با سید مقاومت، همزمان با محفل گفت‌وگو پیرامون اندیشه علامه شهید سید حسن نصرالله عصر دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ با حضور حجت‌الاسلام «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، «محمدحسین صفار هرندی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام «اسد قصیر» استاد حوزه و مدیر مرکز اسلام اصیل، حجت‌الاسلام «احمد رهدار» عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، «عباس خامه‌یار» رایزن فرهنگی اسبق ایران در لبنان، «مهدی افراز» مؤلف کتاب و جمعی از شخصیت‌های برجسته حوزوی، دانشگاهی و فرهنگی در مجموعه سرچشمه برگزار شد.