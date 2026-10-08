دومین روز سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به اردبیل

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، در دومین روز سفر به استان اردبیل مدرسه شهید پیری اردبیل و طرح تولید تخته فیبر خام شرکت آرتاپان شهرستان نمین را افتتاح کرد. بازدید از روند اجرایی نظام ارجاع سلامت درمانگاه شهر رضی در شهرستان مشگین‌شهر، بازدید از طرح تولید آهن اسفنجی شرکت الماس آرتاویل در شهرستان نمین، حضور در جلسه بررسی پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان اردبیل و نشست با مدیران ارشد استان اردبیل به منطور جمع‌بندی سفر ۲ روزه به اردبیل از دیگر بخش‌های برنامه وی در دومین روز از سفر به استان اردبیل بود.