کودکان در متن زندگی

کودکان، تماشاگران خاموش تاریخ نیستند. آن‌ها در متن زندگی و در دل تمام لحظه‌های تاریخی حضور دارند. در روزهای آرام و پرامید، در میان هیاهوی اتفاقات، در روزهای دشوار و حتی در دل بحران‌ها. آن‌ها رشد می‌کنند، می‌فهمند، یاد می‌گیرند، بازی می‌کنند، رنج می‌کشند و گاهی زودتر از آنچه باید، با مسئولیت‌ها و سختی‌های دنیای بزرگ‌ترها روبه‌رو می‌شوند.

این مجموعه تصویری، حاصل بیش از پنج سال عکاسی از کودکان در موقعیت‌ها و شرایط مختلف زندگی است. تاریخ تنها با نام‌ها و رویدادهای بزرگ ساخته نمی‌شود، بلکه در زندگی کودکانی هم جریان دارد که شاید کمتر دیده شوند، اما هرکدام بخشی از روایت امروز و آینده‌اند. کودکانی که در کنار بازی و خنده، تجربه‌هایی را از سر می‌گذرانند که می‌تواند مسیر زندگی‌شان را تغییر دهد.

توجه به کودکان، تنها توجه به سال‌های نخست زندگی نیست، بلکه توجه به فردای جامعه است. آن‌ها برای رشد به امنیت، آموزش، فرصت، محبت و حق تجربه‌کردن کودکی نیاز دارند. باید آن‌ها را ببینیم، صدایشان را بشنویم و شرایطی فراهم کنیم تا در مسیر رشد، فرصت شکوفایی توانایی‌هایشان را داشته باشند.

کودکان فقط آینده‌سازان این سرزمین نیستند. آن‌ها بخشی از زندگی و تاریخ امروز ما هستند و آینده‌ای که از آن سخن می‌گوییم، همین امروز در زندگی آن‌ها شکل می‌گیرد.