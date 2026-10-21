تولید در خط مقدم امنیت غذایی

امنیت غذایی، تنها به دسترسی به مواد خوراکی محدود نمی‌شود؛ توان تولید، دانش فنی و استمرار فعالیت صنایع غذایی، از پایه‌های استقلال و پایداری کشور است. در شرایط تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، ظرفیت مهندسان و متخصصان ایرانی برای حفظ و پیشبرد تولید، اهمیتی دوچندان دارد. در شهرک صنعتی خیام نیشابور، شرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با ظرفیت اسمی روزانه ۵۰۰ تن در بخش روغن‌کشی، دانه‌های سویا، کلزا، کنجد و آفتابگردان را فرآوری می‌کند. تولید روغن‌های گیاهی، کنجاله و محصولات متنوع بسته‌بندی‌شده، از فعالیت‌های این مجموعه است؛ چرخه‌ای صنعتی که با تلاش نیروی انسانی، دانش فنی و نظارت بر کیفیت، بخشی از ظرفیت کشور برای تأمین محصولات غذایی مورد نیاز خانوار را شکل می‌دهد. تداوم فعالیت چنین واحدهایی، جلوه‌ای از توان تخصصی و صنعتی کشور در مواجهه با محدودیت‌ها و ضرورت حفظ تولید داخلی است. اهمیت این چرخه، اما به خروجی کارخانه ختم نمی‌شود. این شرکت که از سال ۱۴۰۳ در مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار گرفته است، در چارچوب مأموریت محرومیت‌زدایی بنیاد، پیوندی میان تولید صنعتی و آبادانی مناطق محروم برقرار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سود حاصل از فعالیت آن صرف توسعه و آبادانی این مناطق می‌شود.