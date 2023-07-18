همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و برپایی هیأت‌های عزاداری اباعبدالله الحسین (ع)، خبرگزاری مهر با همکاری سازمان هیأت و تشکل‌های دینی اقدام به اجرای طرحی به نام «هیأت خبرنگار» نموده است.

در این طرح شما می‌توانید به مثابه یک خبرنگار، حس و حال هیأت خود را در قالب متن، صوت، تصویر، فیلم و … برای این خبرگزاری ارسال نمائید.

همچنین در طرح مذکور ضمن انتشار روایت‌های برتر در خبرگزاری مهر و فضای مجازی، به روایات و اقدامات شاخص جوایز ارزنده اهدا خواهد شد. برای شرکت در این طرح کافی است عدد ۵ را به سامانه ۱۰۰۰۴۶۱۵ ارسال نمائید.

برای مشارکت در طرح، روایت‌ها و اخبار هیأت‌تان را به همراه نام و نام خانوادگی، نام هیأت و نام استان خود به آی‌دی @heyat_khabarnegar در پیام‌رسان‌ها ارسال نمائید.

همچنین با عضویت در کانال اطلاع رسانی «هیأت خبرنگار» در پیام رسان بله، در جریان روایت‌ها و اخبار هیأت‌ها باشید.