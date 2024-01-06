هزار و یک نکته «هیئت»
فرهنگ مدح و مداحی یکی از عوامل مهم در ترویج اندیشه اسلامی شیعی و تثبیت آن در طول تاریخ ایران اسلامی به شمار میرود و در طول تاریخ مداحان و شاعران فراوانی با استفاده از اشعار، سیره و رفتار اهل بیت (ع) را با اسلوبهای هنری و قالبهای جذاب پایدار و تأثیرگذار توصیف و به مخاطبان انتقال دادند.
هیئت های مذهبی فرصتی برای پرورش انسان و انسانسازی است که اگر به این مقوله بها داده نشود و آموزشهای لازم صورت نگیرد، قطعاً خسارتی را در پی خواهد داشت و چون مداحان و هیئت های مذهبی با جمعیت قابلملاحظهای از افراد جامعه بهویژه جوانان و نوجوانان در ارتباط هستند میتوانند نقش مؤثری در تربیت آنان داشته باشند بنابراین اگر محتوایی که مداحان و هیئات مذهبی به مخاطبان خود میدهند غنی نباشد ممکن است تربیت دینی جوانان بهویژه انگیزه حضور مردم در مجالس دینی با چالش روبهرو شود.
رهبر معظم انقلاب هر سال در سالروز میلاد حضرت صدیقه طاهره (س) در دیدار با جامعه مداحان، توصیههای مهمی در خصوص هیأت، مداحی و… خاطرنشان میکنند.به کار بستن توصیههای بزرگان دینی خصوصاً رهبر حکیم انقلاب اسلامی میتواند هیئات و تشکلهای مذهبی را بیش از پیش در تحولات مثبت جامعه اسلامی تأثیرگذار کند.
گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر، در پرونده ویژه هزار و یک نکته «هیأت» به بررسی این موارد میپردازد.