وودی آلن؛ استندآپ کمدینی که تبدیل به یک فیلمساز مولف شد

آلن استوارت کونیگزبرگ معروف به وودی آلن نویسنده، کارگردان، بازیگر، موزیسین و استندآپ کمدین آمریکایی است که به عنوان شخصیتی شناخته شده در فرهنگ عامه آمریکا محسوب می‌شود. آلن در طول دوران کاری اش بیش از ۵۰ فیلم ساخته که بسیاری از آنها نامزدی اسکار را از آن خود کرده اند و برخی دیگر همچون «آنی هال»، «هانا و خواهرانش» و «نیمه شب در پاریس» جایزه اسکار را برای آلن به ارمغان آورده اند.

این سینماگر ۸۸ ساله در زندگی شخصی اش با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده که این مسایل در مواقعی بر کیفیت فیلمسازی اش هم تاثیر گذاشته است اما او همچنان به فعالیتش ادامه می دهد و تلاش می کند حتما سالی یک فیلم را بسازد.

کارنامه آلن آنقدر پروپیمان و رنگ و وارنگ است که کار را برای شناخت این هنرمند دشوار می کند. میراث هنری وودی آلن بسیار فراتر از دوران فعالیت طولانی او به عنوان یک فیلمساز است و تأثیرش بر کمدی امروز و کمک‌های او به ادبیات و تئاتر، جایگاه او را به عنوان یک شخصیت فرهنگی با اهمیت بسیار، تثبیت کرده است.

از این رو برای معرفی و شناخت بیشتر این فیلمساز مطالبی در قالب یک پرونده در خبرگزاری مهر منتشر شده است که در این پرونده تلاش کردیم به ابعاد مختلف شخصیت حرفه ای این هنرمند بپردازیم و در عین اینکه به سراغ نظر منتقدان درباره او و آثارش رفتیم پای صحبت های خود آلن هم در گفت‌وگوهایی که با رسانه‌های مختلف داشته است، نشستیم و با فیلمسازی که از تکنولوژی به دور است، بلد نیست از ایمیل استفاده کند و بیشتر از آثارش ترجیح می دهد خودش عمر جاودانه داشته باشد، از زاویه ای دیگر آشنا شدیم. در مطلبی دیگر به معرفی و رده بندی ۵۰ فیلم این هنرمند پرداختیم و در بخش پایانی معرفی این هنرمند، مستند «وودی آلن: یک مستند» را که با همکاری خود آلن تولید شده است مورد بررسی قرار داده و نظر منتقدان را درباره اش منتشر کردیم.