کارهای ناتمام مجلس

مجلس یازدهم طی ۴ سال از دوره کاری خود مصوبات متعددی به ویژه در حوزه اقتصادی به تصویب رساند. علاوه بر این، مقوله نظارت هم در این مجلس مورد توجه قرار گرفت و یکی از ابتکارات مجلس یازدهم در نظر گرفتن «سه‌شنبه‌های نظارتی» برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون بود.

با وجود این، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دوم خرداد سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد، اما هنوز تکلیف برخی طرح‌ها و لوایح مشخص نشده است و باید ببینیم مجلس یازدهم در مدت باقی مانده از عمر کاری خود این طرح‌ها و لوایح را به کجا می‌رساند.