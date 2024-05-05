کارهای ناتمام مجلس
مجلس یازدهم طی ۴ سال از دوره کاری خود مصوبات متعددی به ویژه در حوزه اقتصادی به تصویب رساند. علاوه بر این، مقوله نظارت هم در این مجلس مورد توجه قرار گرفت و یکی از ابتکارات مجلس یازدهم در نظر گرفتن «سهشنبههای نظارتی» برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در اجرای قانون بود.
با وجود این، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دوم خرداد سال ۱۴۰۳ به پایان میرسد، اما هنوز تکلیف برخی طرحها و لوایح مشخص نشده است و باید ببینیم مجلس یازدهم در مدت باقی مانده از عمر کاری خود این طرحها و لوایح را به کجا میرساند.