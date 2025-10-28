تداوم تولید با توان ملی

تداوم تولید در صنعت نفت و گاز با تکیه بر توان ملی، اساس پایداری اقتصادی و استقلال انرژی کشور است. تجربه‌های دهه‌های اخیر نشان داده که اتکا به فناوری و سرمایه انسانی داخلی نه‌تنها مانع توقف تولید در شرایط تحریم و ناپایداری خارجی شده، بلکه زمینه‌ساز ارتقای دانش فنی و بلوغ مدیریتی در بخش انرژی بوده است. استمرار تولید با تکیه بر ظرفیت مهندسان، شرکت‌های دانش‌بنیان و پیمانکاران ایرانی، به معنای حفظ جریان مداوم ثروت زیرزمینی در قالب ثروت مدیریتی و فناورانه است؛ ثروتی که می‌تواند نسل آینده را از تکرار چرخه‌های رکود سرمایه‌گذاری نجات دهد.

افزون بر این، تکیه بر توان ملی در حوزه تولید، راهی برای مصون‌سازی اقتصاد از شوک‌های بیرونی و تقویت امنیت انرژی داخلی است. کشوری که چرخه تولیدش را با دست خود اداره کند، قدرت تصمیم‌گیری مستقل در سیاست‌های توسعه‌ای و صادراتی خواهد داشت. امروز استمرار تولید تنها یک هدف مهندسی نیست، بلکه یک راهبرد ملی است که بقای صنعت نفت و نقش راهبردی ایران در بازار انرژی جهانی را تضمین می‌کند.