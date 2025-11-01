شفیع آباد زیبا

به گزارش خبرنگار مهر، در دل کویر لوت، جایی که شن‌ها با آفتاب می‌رقصند و تاریخ در هر کوچه‌اش نفس می‌کشد، روستای شفیع‌آباد شهداد با همت و مشارکت مردمانش، به یکی از بهترین روستاهای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵ تبدیل شد. این موفقیت، نه تنها افتخاری برای کرمان، بلکه الگویی برای توسعه پایدار گردشگری در سراسر ایران است.

روستای شفیع‌آباد شهداد، آخرین ایستگاه حیات پیش از ورود به پهنه اسرارآمیز کویر لوت، حالا دیگر تنها یک مقصد محلی برای گردشگران ماجراجو نیست؛ بلکه به عنوان یکی از سه روستای برتر گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان جهانی گردشگری شناخته شده است.

اما آنچه این روستا را از دیگر نقاط متمایز می‌کند، نه فقط موقعیت جغرافیایی‌اش در دروازه کویر، بلکه نقش بی‌بدیل مردم آن در ساختن این افتخار جهانی است. بیش از ۲۵ سال تلاش مستمر، همدلی و مشارکت اهالی در حفظ میراث فرهنگی، احیای قنات‌ها، توسعه صنایع‌دستی و میزبانی گرم از گردشگران، شفیع‌آباد را به الگویی از گردشگری پایدار و مردم‌محور بدل کرده است.

بانوان روستا با تولید صنایع‌دستی و اختصاص بخشی از درآمد خود به آبادانی محل زندگی‌شان، نشان دادند که توسعه پایدار از دل مردم می‌جوشد. این مشارکت مردمی، نه‌تنها اقتصاد محلی را رونق بخشیده، بلکه تصویری نو از ایران در سطح جهانی ترسیم کرده است.

انتخاب شفیع‌آباد، نمادی از دیپلماسی فرهنگی ایران در دوران چالش‌های بین‌المللی نیز تلقی می‌شود؛ جایی که مردم، بدون نیاز به ابزارهای رسمی، با فرهنگ، مهمان‌نوازی و اصالت خود، جهان را به تحسین واداشتند. در این پرونده اخبار مربوط این روستا را ملاحظه می‌کنید.