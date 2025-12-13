حسنلوی زیبا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دل شهرستان نقده استان آذربایجان غربی، روستای حسنلو با قدمتی بیش از ۸۰۰۰ سال وجود دارد و آثار تاریخی و فرهنگی بی‌نظیری را در خود جای داده است.

تپه باستانی حسنلو و جام زرین معروف این منطقه به همراه کشف بقایای ۱۰ دور سکونت نمادی از تمدن‌های کهن و هنر مردم پیشین هستند. این روستا، فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ فراهم می‌کند تا از نزدیک با سبک زندگی، هنر و سنت‌های هزاران سال گذشته آشنا شوند.

این روستا با تپه باستانی منحصر به فرد خود، مرکز توجه باستان‌شناسان داخلی و خارجی قرار گرفته و شواهد مهمی از سکونت انسانی و فعالیت‌های فرهنگی چند هزار ساله در منطقه ارائه می‌دهد.

این روستا با وجود همه ظرفیت‌های تاریخی و اقلیمی خود در مسیر جهانی شدن در یونسکو قرار دارد و خبرگزاری مهر نیز با ایجاد پرونده‌ای تلاش کرده تا بیشتر از این روستا بگوید.