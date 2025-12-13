به گزارش خبرنگار مهر، سال‌ها خشکسالی و مدیریت نادرست منابع آبی، ایران را در آستانه «بحران آب» قرار داده است. موضوع آب امروز فقط یک چالش محیط زیستی نیست؛ مسئله‌ای است که می‌تواند بر آینده توسعه و تاب‌آوری اجتماعی کشور سایه بیندازد.

در این شرایط علم و فناوری می‌تواند نور امیدی برای عبور از این بحران و تضمین امنیت آبی باشد. راهکارهای فناورانه، از جمله سامانه‌های هوشمند مدیریت آب، استفاده از اینترنت اشیا (IoT) برای پایش لحظه‌ای شبکه‌ها، الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تشخیص نشتی با دقت بالا و بهینه‌سازی مصرف، و توسعه منابع جایگزین مانند نمک‌زدایی، بازچرخانی پساب و …، می‌توانند مسیری برای دستیابی به آینده‌ای فناورانه، هوشمند و پایدار باشند.

در این پرونده به دنبال پاسخ به این سوالیم که علم و فناوری چه نسخه‌ای برای حل بحران آب پیشنهاد می‌کند؟