فرهنگ، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی بود که رهبر شهید انقلاب در آن حضوری مستمر، دقیق و اثرگذار داشت؛ از کتاب و کتاب‌خوانی تا زبان فارسی، از میراث مکتوب تا هنر، رسانه، آموزش و هویت فرهنگی. نگاه ایشان به فرهنگ، نگاهی راهبردی بود؛ نگاهی که آن را زیربنای استقلال، پیشرفت و تمدن‌سازی می‌دانست.

پرونده «در مکتب رهبر شهید انقلاب» با همین رویکرد شکل گرفته است؛ مجموعه‌ای برای بازخوانی اندیشه‌ها، رهنمودها و پیگیری‌های فرهنگی رهبر شهید انقلاب در موضوعات مختلف. این پرونده می‌کوشد نشان دهد که چگونه یک دغدغه فرهنگی، در سخن، عمل و سیاست‌گذاری ایشان امتداد یافته و چه افقی را پیش روی فعالان فرهنگ و رسانه ترسیم کرده است.

آنچه در این مجموعه می‌خوانید، صرفاً روایت گذشته نیست؛ تلاشی است برای بازشناسی مکتبی که فرهنگ را قلب تپنده جامعه و مهم‌ترین سرمایه آینده ایران می‌دانست.