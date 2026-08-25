نبض بازار؛ روایت میدانی از اقتصاد
بازار فقط عدد و نمودار نیست؛ واقعیت اقتصاد را میتوان در رفتوآمد خریداران، قیمت کالاها، میزان تقاضا و حالوهوای کسبوکارها دید. در این پرونده خبری، به سراغ بازارهای مختلف رفتهایم تا تصویری واقعیتر از شرایط اقتصادی در کف بازار ارائه کنیم؛ از کالاهای اساسی و مصرفی گرفته تا خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و دیگر بازارهایی که مستقیماً با زندگی مردم و تصمیمهای اقتصادی آنها در ارتباطاند.
گزارشهای میدانی این پرونده، روایت خریداران، فروشندگان و فعالان اقتصادی را بازتاب میدهد؛ اینکه قیمتها چه مسیری را طی کردهاند، تقاضا در چه وضعیتی قرار دارد و مردم و کسبه چگونه با تغییرات بازار مواجه میشوند. در این مجموعه تلاش کردهایم فراتر از آمارهای رسمی، نبض بازار را از نزدیک بررسی کنیم و تصویری روشن از آنچه در بازارهای مختلف میگذرد ارائه دهیم. این پرونده، روایتی از «کف بازار» است؛ جایی که تغییرات اقتصادی پیش از آنکه در آمارها دیده شوند، در رفتار خریداران و فروشندگان خود را نشان میدهند.