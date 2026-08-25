ایران در بازارهای جهانی؛ از فرصت تا تجارت

تجارت خارجی فقط صادرات و واردات نیست؛ پشت هر قرارداد، محموله و مسیر تجاری، فرصت‌ها، چالش‌ها و تصمیم‌هایی قرار دارد که آینده روابط اقتصادی ایران با جهان را شکل می‌دهد. در این پرونده خبری، به سراغ تجارت ایران با کشورهای مختلف رفته‌ایم؛ از بازارهای منطقه‌ای و همسایگان تا شرکای تجاری در دیگر نقاط جهان، تا تصویری روشن‌تر از ظرفیت‌ها و موانع پیش‌روی تجارت خارجی کشور ارائه کنیم.

در این مجموعه، روند مبادلات تجاری، فرصت‌های صادراتی، چالش‌های تجار و فعالان اقتصادی، مسیرهای حمل‌ونقل و مهم‌ترین موانع توسعه تجارت با هر کشور را بررسی کرده‌ایم. این پرونده روایتی است از جایگاه ایران در بازارهای خارجی و تلاش برای پاسخ به یک پرسش مهم: ایران در تجارت با جهان چه ظرفیتی دارد و برای استفاده از این فرصت‌ها چه موانعی باید از میان برداشته شود؟