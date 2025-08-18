خبرگزاری مهر، گروه استانها: افزایش دمای هوا و تداوم گرما در اکثر مناطق کشور سبب شده است تا برخی از استانها برای روز شنبه اول شهریور تعطیل شوند.
تعطیلی روز شنبه در راستای جلوگیری از خاموشیها و با هدف مدیریت مصرف انرژی اعلام شده است.
با توجه به تداوم افزایش دما و گرمای هوا به منظور پایداری شبکه برق برخی استانها شنبه اول شهریور تعطیل اعلام شدند.
