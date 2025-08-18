استان تهران شنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، در جمع خبرنگاران گفت: با استناد به درخواست وزارت نیرو و مصوبات کارگروه مدیریت انرژی و به منظور کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه منابع در زمان اوج بار شبکه برق، کلیه ادارات و نهادهای دولتی استان تهران روز شنبه اول شهریور تعطیل است.

وی گفت: این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاه‌های امدادی، درمانی، انتظامی، خدمات رسان و شعب کشیک بانک‌ها نخواهد بود.

استاندار تهران تأکید کرد: بر اساس مصوبه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی استان، تمامی دستگاه‌های ملی و استانی موظف‌اند سیستم‌های سرمایشی و سایر مصارف غیرضروری اداری را خاموش کنند.

وی همچنین از شهروندان تهران خواست با رعایت حداکثر صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، در راستای پایداری شبکه‌های توزیع انرژی و آب همکاری کنند.

معتمدیان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف مدیریت بهینه منابع انرژی و جلوگیری از اختلال در شبکه‌های توزیع انجام می‌شود و همکاری همگانی دستگاه‌ها و مردم در اجرای این طرح ضروری است.