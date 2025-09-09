حمله جنگنده های اسرائیلی به قطر برای ترور مقامات حماس+ فیلم

به دنبال شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در دوحه، رسانه ها از حمله جنگنده های صهیونیست به قطر برای ترور مقامات حماس خبر می دهند.