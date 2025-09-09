حمله جنگنده های اسرائیلی به قطر برای ترور مقامات حماس+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز از شنیدهشدن صدای انفجارهای متعددی در دوحه قطر خبر داد.
شاهدان عینی به رویترز اعلام کردند که چندین انفجار امروز سه شنبه در دوحه قطر شنیده شد.
یک شاهد عینی گفت که دود بر فراز منطقه «کاتا» در پایتخت بلند شده است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام ارشد این رژیم مدعی شد: عملیات در قطر علیه رهبران ارشد حماس بوده است.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک مسئول این رژیم اعلام کرد که انفجارهای دوحه تلاشی برای ترور رهبران حماس بوده است.
شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی مدعی شد که هدف حمله در پایتخت قطر، رهبران ارشد حماس بوده است.
باراک راوید، خبرنگار مطرح صهیونیست نیز تأیید کرد که رژیم تلآویو هیئت مذاکره کننده حماس را به هنگام بررسی پیشنهاد آمریکا در دوحه هدف قرار داده است.
نظر شما