۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

قطر: با حمله اسرائیل مماشات نمی کنیم

وزارت خارجه قطر به شدت به حمله رژیم صهیونیستی به این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی به ساختمان‌ها و مقرهای مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه را محکوم می‌کند.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: این تجاوز جنایتکارانه، نقض تمامی قوانین بین‌المللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت و سلامت قطری‌هاست.

در ادامه این بیانیه آمده است: دولت قطر این تجاوز را به شدت محکوم می‌کند و تأکید می‌نماید که با این رفتار بی‌پروا و خصمانه اسرائیل مماشات نخواهد کرد.

وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که تحقیقات در این باره در بالاترین سطح در حال انجام است و به زودی جزئیات آن به محض اتمام تحقیقات اعلام خواهد شد.

