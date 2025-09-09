قطر: با حمله اسرائیل مماشات نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی به ساختمان‌ها و مقرهای مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه را محکوم می‌کند.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: این تجاوز جنایتکارانه، نقض تمامی قوانین بین‌المللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت و سلامت قطری‌هاست.

در ادامه این بیانیه آمده است: دولت قطر این تجاوز را به شدت محکوم می‌کند و تأکید می‌نماید که با این رفتار بی‌پروا و خصمانه اسرائیل مماشات نخواهد کرد.

وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که تحقیقات در این باره در بالاترین سطح در حال انجام است و به زودی جزئیات آن به محض اتمام تحقیقات اعلام خواهد شد.