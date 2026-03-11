به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که جنگ ایران با ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد دوازدهمین روز خود شده است، صحنه نبرد دیگر صرفاً محدود به آسمان‌ها و دریاها نیست؛ از جنگ سایبری و عملیات اطلاعاتی تا نبرد روایت‌ها و قدرت بازدارندگی، منطقه در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع امنیتی دهه‌های اخیر قرار گرفته است.



با گذشت دوازده روز از آغاز درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران از یک سو و ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، ابعاد این تقابل روزبه‌روز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. آنچه در ابتدا با حملات محدود و عملیات‌های نقطه‌ای آغاز شد، اکنون به صحنه‌ای چندلایه از جنگ ترکیبی تبدیل شده است؛ جایی که آسمان منطقه شاهد تقابل سامانه‌های پدافندی و پرنده‌های مهاجم است، دریاها میزبان تحرکات نظامی و بازآرایی ناوگروه‌ها شده‌اند و همزمان جبهه‌های سایبری، اطلاعاتی و رسانه‌ای نیز به شدت فعال هستند.

در این میان، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با دقتی کم‌سابقه تحولات را دنبال می‌کنند؛ چرا که هر تحول می‌تواند معادلات امنیتی غرب آسیا را برای سال‌ها دگرگون کند. در داخل ایران نیز فضای عمومی و سیاسی کشور تحت تأثیر شرایط جنگی قرار دارد و نهادهای نظامی، امنیتی و مدیریتی در بالاترین سطح آماده‌باش به سر می‌برند.

دوازدهمین روز جنگ، در حالی آغاز می‌شود که پرسش‌های مهمی پیش روی تحلیلگران قرار دارد: آیا طرفین به دنبال گسترش دامنه درگیری هستند یا نشانه‌هایی از مدیریت بحران و مهار تنش در حال شکل‌گیری است؟ پاسخ به این پرسش‌ها را باید در تحولات میدانی، مواضع رسمی و پیام‌هایی جست‌وجو کرد که از میدان نبرد و اتاق‌های تصمیم‌گیری مخابره می‌شود.

در ادامه، مهم‌ترین تحولات و اخبار دوازدهمین روز این جنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد.