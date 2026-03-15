شانزدهمین روز جنگ؛ حمله همزمان سپاه به چهار پایگاه آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین روز از جنگ در حالی سپری می شود که معادلات میدان نبرد به سود محور مقاومت تغییر شکل داده است. آنچه این روزها در گستره جغرافیای غرب آسیا میگذرد، دیگر صرفاً یک تقابل نظامی کلاسیک نیست، بلکه به آزمونی بزرگ برای دکترینهای دفاعی و ائتلافهای امنیتی تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص)، مدافعان آسمان ایران از ابتدای این جنگ تحمیلی تاکنون موفق به شکار ۱۱۸ فروند انواع پهپادهای شناسایی، رزمی و تهاجمی دشمن شدهاند که نشاندهنده بلوغ کامل شبکه پدافندی کشور در مواجهه با پرندههای بدون سرنشین دشمن است. تنها در ۲۴ ساعت گذشته، چهار فروند دیگر از این پهپادها پیش از اجرای عملیات، رهگیری و سرنگون شدند .
اما مهمترین تحول راهبردی این روزها را باید در اجرای موج پنجاهم عملیات وعده صادق ۴ جستجو کرد. عملیاتی با رمز مبارک «یا زهرا سلاماللهعلیها» که پایگاههای راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه از جمله الظفره در امارات، فجیره، جفیر در بحرین، علی السالم و اَزرق را هدف گرفت. نکته قابل تأمل در این عملیات، هدفگیری دقیق رادارهای هشدار زودهنگامی بود که به عنوان سپر محافظ برای رژیم صهیونیستی عمل میکردند.
تحلیل تصاویر ماهوارهای و فیلمهای تأیید شده از منطقه نشان میدهد که پهپادهای انهدامی ایران با عبور موفق از سپر دفاعی ائتلاف فرامنطقهای، در ۲۱ مورد از ۲۶ حمله ثبت شده به اهداف از پیش تعیینشده دست یافتهاند. این آمار ۸۰ درصدی موفقیت، زنگ خطری جدی برای پنتاگون محسوب میشود .
در موازی این تحولات میدانی، نبرد در عرصه اطلاعرسانی نیز شکل تازهای به خود گرفته است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) با افشای یک پروژه پیچیده اطلاعاتی-رسانهای، از کپیسازی پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران با نام جدید «لوکاس» توسط دشمن خبر داد. هدف از این شیطنت، ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی کشورهای همسایه عنوان شده است. حملات اخیر به مناطقی در ترکیه، کویت و عراق که با هدف تفرقهافکنی طراحی شده بودند، نمونهای از این سناریوی خطرناک است .
میزان تلفات انسانی نیز از ابعاد گسترده این جنگ پرده برمیدارد. بر اساس گزارشهای بینالمللی، از ابتدای حملات ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیش از دو هزار نفر جان خود را از دست دادهاند و به شهادت رسیده اند که بخش قابل توجهی از آنان شهروندان غیرنظامی هستند. حملات به تأسیسات صنعتی در اصفهان که به شهادت ۱۵ کارگر بیگناه انجامید، و جنایت بمباران مدرسه دخترانه میناب در اولین روز جنگ تنها بخش کوچکی از جنایات جنگی دشمن شکستخورده در برابر غیرنظامیان محسوب میشود .
در مجموع، میتوان شانزدهمین روز جنگ را روز تثبیت برتری اطلاعاتی-عملیاتی نیروهای مسلح ایران و روز افول قدرت بازدارندگی ائتلاف فرامنطقهای ارزیابی کرد. جایی که دشمن در میدان نبرد به بنبست رسیده و برای جبران شکستهای خود به حملات کور به صنایع غیرنظامی و پروژههای تفرقهافکن رسانهای روی آورده است.
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