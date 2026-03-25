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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۲

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پاسخ ایران به طرح آمریکا و شرایط ایران برای پایان جنگ

پاسخ ایران به طرح آمریکا و شرایط ایران برای پایان جنگ

در حالی که جنگ وارد بیست‌وششمین روز خود شده، نشانه‌های تغییر موازنه از «شوک اولیه» به «فرسایش کنترل‌شده» بیش از هر زمان دیگری نمایان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وششمین روز جنگ، نه صرفاً ادامه یک درگیری نظامی، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از تقابل راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است؛ مرحله‌ای که در آن «زمان» به سلاح تبدیل شده و هر ساعت تداوم نبرد، هزینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی جبهه مقابل را افزایش می‌دهد.

پس از موج‌های متوالی عملیات «وعده صادق ۴» در روز بیست‌وپنجم—که با هدف قرار دادن مراکز حیاتی در عمق سرزمین‌های اشغالی، از حیفا و تل‌آویو تا نقب و بئرالسبع، و نیز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه همراه بود—اکنون شواهد میدانی از تثبیت یک الگوی عملیاتی حکایت دارد: حملات ترکیبی، عبور هدفمند از پدافند چندلایه و تمرکز بر گره‌های لجستیکی و اطلاعاتی دشمن.

در سوی مقابل، افزایش سانسور خبری، محدودسازی اطلاعات و تأکید بر مدیریت افکار عمومی در جبهه آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده فشار فزاینده‌ای است که از دل این جنگ فرسایشی بر ساختار تصمیم‌گیری آنان وارد شده است. همزمان، استمرار عملیات‌های پدافندی در داخل کشور و انهدام اهداف متخاصم، بیانگر آن است که ایران نه‌تنها در حوزه آفند، بلکه در حفظ برتری دفاعی نیز دست بالا را حفظ کرده است.

اکنون در آستانه روز بیست‌وششم، جنگ وارد مرحله‌ای شده که دیگر نه با «ضربات مقطعی»، بلکه با «فرسایش پیوسته اراده‌ها» تعریف می‌شود؛ جایی که هر موج عملیات، نه فقط یک حمله، بلکه بخشی از یک طراحی کلان برای تغییر قواعد بازی در منطقه است.

کد مطلب 6782865
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      35 31
      پاسخ
      جای پدافند ولانچرها رو گاهی وقت ها تغییر بدن که دشمن دچار گیج وسردرگمی بشود
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      24 28
      پاسخ
      جای پدافند ولانچرها رو گاهی وقتها تغییر بدهند وحواسشان به دفاع هم باشد تا دشمن دچار گیجی وسردگمی بشود و
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      32 43
      پاسخ
      ایران قدرتمند پیروزی نزدیک هست 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • ایرانی JP ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      19 40
      پاسخ
      وقتش رسیده علاوه بر تخریب،برد، و وزن و سرعت بیشتر موشکها، قابلیتِ «آتش افزا»بودنِ موشکها را هم به آنها اضافه کنیم.یعنی مکان‌های مورد اصابت علاوه بر تخریب بالا، به جهنمی شعله ور و مهیب نیز تبدیل شده،تا هزینه‌،زمان،و فشارِ آوار برداری را برایشان دوچندان کرده،و احیاناً اگر هم به هر دلیل مخزنی از موشک‌ها عمل نکرده،یا کپسول مخزن سوختی(نفت و گاز و...)موجود در محوطه وجود داشت، نیز بر اثر حرارت آتش بوجود آمده،منفجره شده تا حداکثر تخریب و خسارات را به دشمنان خونخوار و کودک کش تحمیل کرده باشیم.
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      38 34
      پاسخ
      اسراییل و آمریکا و برخی کشورهای دیگر که به خود اجازه می دهند جهت غارت منابع به ایران حمله کنند می گویند برد موشک های ایران باید محدود شده و نباید به ما برسد و این خواسته به هیچ معیار حقوقی و بین الملل منطبق نیست و ایران نباید چنین مواردی را در مذاکره و توافق بپذیرد.
      • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
        26 35
        رژیم غاصب صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا و رژیم‌های منافق منطقه خیلی غلط کرده‌اند که در مورد قوای نظامی ما اظهار نظر کرده‌اند. نه مذاکره‌ای با شیاطین در کار است و نه تخفیفی. ما شیاطین را در خاک‌شان سر می‌بریم به فضل الله تبارک و تعالی.
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      24 34
      پاسخ
      جنگ فقط تا پاک شدن فکر اقدام علیه ایران ادامه نمی‌یابد. جنگ تا شکست دشمن، محو رژیم غاصب صهیونی، اخراج کامل آمریکا از منطقه، تسویه حساب با سران منافق کشورهای عربی منطقه و اخذ خسارت از آنان و قتل سران کفر به ویژه ترامپ و نتانیابوی کودک‌کش ادامه می‌یابد. تاوان خون رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای عزیز، خیلی سنگین‌تر از این حرفاست.
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      20 38
      پاسخ
      هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن نشان می دهد قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران قوی می باشد
    • شهروند IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      26 25
      پاسخ
      در صورت مذاکرات آتی با رژیم متجاوز امریکا نباید با دو سگ نجس و هار رژیم جعلی نازی جهود -صهیونیستی « ویتکاف و کوشنر » بر سر یک میز حاضر شویم.
      • علی US ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
        14 20
        اصلا نباید با این رژیمهایی که میدانیم دوباره مثل سگ وحشی حمله خواهند کرد مذاکره کنیم. باید همیشه قلاده به گردنشان داشته باشیم تا نتوانند دوباره حمله کنند. باید هر چه زودتر قدرت بازدارندگی هسته ای خود را رو کنیم تا در ابد جرات حمله نداشته باشند.
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      17 28
      پاسخ
      ناو ابراهام الهى كه به درك واصل شه
    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      13 28
      پاسخ
      اسم ترامپ را که می شنوم ناخودآگاه یاد دلقک های سینمایی می افتم که با حرف ها ورفتارهای عجیب وغریب که زاده تخیلات است تماشاگران را به خنده می اندازندوباعث سرگرمی آنها می شوند.
      • وطن پرست IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
        0 0
        كاملا با شما هم نظر هستم
    • سیدابراهیمی IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      15 30
      پاسخ
      همینه،فعلا بزن که خوب می زنی! باید این تاجر دلقک شیاد رو اینقدر در این باتلاق نگهدارند که لجن های باتلاق به دهان یاوه گویش فرو رود😂 تا بفهمد ایران بیشه شیرانی با اراده های پولادین است و طمع تسلیم شدن ایران را با خود بگور ببرد..مگر اینکه خودش دست از تجاوز بردارد و به حقوق طبیعی و قانونی ایران اذعان کند..
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      14 28
      پاسخ
      ایران در جنگ تحمیلی ترامپ دیوانه قمار باز و نتانیاهو قاتل کودک کش چیزی برای از دست دادن نداره تا آخرین نفس باید جنگید
    • فرشید IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      7 16
      پاسخ
      میشه دیمونا رو بیشتر بزنین؟
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چنین به نظر می رسد حدود دو هفته دیگر با قبول خواسته های ایران طی توافق جنگ به پایان می رسد.
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      بنظر بعدازجنگ بمب اتم بسازیم.امریکا بالاخره جنگی روبه ما تحمیل کرد پس چرا دیگه بمب نسازیم
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      مذاکره از اولم با آمریکا اشتباه بود.تا ابد هم مذاکره ما با این خونخوارهای جانی نمیشه .انشالله انتقام از ترامپ نتانیاهو گرفته بشه ونیست نابودشون بکنیم
    • ............................ IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      کاش تنگه هرمز رو با اولین تحریمی که کردن می‌بستین مطمئنم هیچوقت تحریماشونو اضافه نمیکردن...