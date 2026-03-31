گروه سیاسی خبرگزاری مهر: سی و دومین روز جنگ فرا رسید و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان پرقدرت و باصلابت، به دفاع جانانه از کیان ایران اسلامی و ملت ادامه می‌دهند، این در شرایطی است که دشمن آمریکایی - صهیونی به خیال باطل خود تصور می‌کرد که می‌تواند در یک عملیات کوتاه مدت و چند روزه، جمهوری اسلامی ایران را تسلیم خواسته‌ها و شروط بی‌پایه و اساس خود کند.

در جدیدترین حملات ایران به اراضی اشغالی، موج جدیدی از موشک‌های ایرانی به سمت تل‌آویو شلیک شد که به دنبال این حملات، آژیرهای هشدار در تل‌آویو، مناطق جنوبی آن و شهرک‌های شمال کرانه باختری به صدا درآمد. رسانه‌های صهیونیست از جمله شبکه ۱۲ گزارش دادند که طی ۱۰ دقیقه، دو حمله موشکی از سوی ایران به تل‌آویو صورت گرفت و صدای انفجارهای مهیبی در مرکز اراضی اشغالی ناشی از عملیات‌های رهگیری شنیده شد.

همچنین یک فروند پهپاد «MQ۹» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه عمومی اصفهان، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. علاوه بر این، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه قشم، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. بر این اساس، تعداد پهپادهای منهدم شده دشمن آمریکایی -صهیونیستی به ۱۴۹ فروند رسید.

از سوی دیگر، شمار «موج‌های» حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عدد ۸۸ رسیده است و این نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه پنتاگون مبنی بر کاهش تدریجی توان تهاجمی ایران پس از یک ماه درگیری، نه تنها حجم حملات کاهش نیافته، بلکه حملات به مراتب هدفمندتر، هماهنگ‌تر و سنگین‌تر از روزهای نخست جنگ شده است.

علاوه بر این، تنگه هرمز تحت کنترل عملیاتی ایران باقی مانده و تردد کشتی‌های غربی به صفر رسیده است. همچنین اکثر پایگاه نظامی آمریکا در منطقه پس از حملات اخیر از مدار عملیاتی خارج شده‌اند و قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده و اقتصاد غرب را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

در این شرایط، حتی هواداران سرسخت جنگ در کنگره نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که گزینه نظامی شکست خورده و تنها راه باقی‌مانده، پذیرش شروط ایران برای پایان جنگ است.