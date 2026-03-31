احتمال بارش پراکنده باران همزمان با روز طبیعت در همدان

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرایط آب و هوایی به نسبت پایدار و آرامی بر منطقه حاکم است، اظهار کرد: شهروندان باید احتمال بارش‌های پراکنده در عصر روز پنج‌شنبه همزمان با روز ۱۳ فروردین را در برنامه‌ریزی‌های خود برای حضور در طبیعت مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به ثبت بارش‌های مناسب در ۲۴ ساعت گذشته در بخش‌های مختلف استان، ادامه داد: بیشترین میزان بارش را مربوط به ایستگاه تاریکدره نهاوند با ۳۷ میلی‌متر بوده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان افزود: ایستگاه‌های فارسبان نهاوند با ۲۲ میلی‌متر و آورزمان ملایر با ۲۰ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و در شهر همدان نیز ایستگاه دانشگاه بوعلی‌سینا با ثبت ۱۷ میلی‌متر بارش، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده افزایش ابر و تداوم ناپایداری‌های جوی خفیف در ۲۴ ساعت آینده است که بر این اساس، آسمان استان نیمه‌ابری تا تمام‌ابری پیش‌بینی می‌شود، بیان کرد: با افزایش سرعت وزش باد، بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای رخ خواهد داد.

زاهدی ادامه داد: از امروز به‌تدریج از میزان بارش‌ها کاسته می‌شود، اما همچنان احتمال رشد ابر و وقوع رگبارهای لحظه‌ای باران به‌ویژه در ارتفاعات و نواحی مستعد در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به روند بهبود شرایط آب و هوایی، پیش‌بینی می‌شود کمینه و بیشینه دما در بیشتر نقاط استان بالاتر از صفر درجه سانتی‌گراد باشد، افزود: دمای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین پنج تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر نوسان داشته و شرایط دمایی به نسبت ملایمی برای ۲۴ ساعت آینده رقم می‌خورد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان بیان کرد: ایستگاه گل‌تپه با ثبت یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر سردترین نقطه استان و شهرستان‌های فامنین و قهاوند با ۱۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، به تغییرات سریع آب‌وهوایی در این فصل سال توجه ویژه کرده و تجهیزات لازم برای محافظت در برابر بارش‌های احتمالی را همراه داشته باشند.