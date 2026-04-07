۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۰

آخرین اخبار از دژ استوار ایران؛ روز ۳۹

پایگاه‌های آمریکا و سرزمین های اشغالی تحت ضربات نیروهای مسلح ایران

در سی‌ونهمین روز از جنگ فراگیر میان ایران، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، موازنه میدانی بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سی‌ونهم جنگ، دیگر صرفاً یک عدد در تقویم درگیری نیست؛ این روز، نشانه‌ای از عبور جنگ از فاز بازدارندگی به مرحله فرسایش زیرساختی و برهم‌خوردن معادلات کلاسیک قدرت است. روایت‌ها از میدان نبرد، از شمال سرزمین‌های اشغالی تا عمق پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، حاکی از آن است که ابتکار عمل جابه‌جا شده است.

اظهارات فرمانده هوافضای سپاه مبنی بر «شخم‌زدن حیفا» در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از تخلیه مناطق شمالی سرزمین های اشغالی و اختلال گسترده در زیرساخت‌های حیاتی این منطقه حکایت دارد؛ موضوعی که به‌معنای ضربه مستقیم به یکی از مهم‌ترین گره‌های اقتصادی و انرژی رژیم صهیونیستی خواهد بود. همزمان، تأکید بر «نبود رهگیر» نه‌فقط یک گزاره نظامی، بلکه پیامی راهبردی درباره تضعیف سامانه‌های دفاعی دشمن تلقی می‌شود.

در سطحی کلان‌تر، بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیاء و توصیف وضعیت آمریکا به‌عنوان «تحقیرشده در غرب آسیا»، نشان می‌دهد که جنگ از یک درگیری محدود به یک شکست ژئوپلیتیکی برای واشنگتن تغییر کرده است. حملات همزمان به اهداف دریایی، هوایی و زمینی و گسترش جغرافیای درگیری، مؤید ورود جنگ به مرحله‌ای پیچیده‌تر است؛ مرحله‌ای که نه‌تنها میدان، بلکه معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه و حتی جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در این میان، هشدار دستگاه دیپلماسی ایران درباره تبعات حمله به زیرساخت‌ها، بُعد دیگری از این بحرانی است که آریکا برای خود و متحدانش ایجاد کرده: پیوند مستقیم جنگ با امنیت انرژی و اقتصاد جهانی. پیوندی که اگر ادامه دار شود، دامنه این تقابل را فراتر از مرزهای منطقه خواهد برد.

هادی رضایی

    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      سیم آخر شنیدی چیه ؟ بهتره با تمام توان بزنیدشون با تمام زور انگار مرحله بعدی وجود ندارد چونکه واقعا هم وقتی ادم به سیم آخر بزند یعنی مرحله پله آخره و پشت سرش هم دیگه راه برگشتی نیست پس با تمام قدرت بکوبیدشون که ان شالله فتحُ قریب
      • تلافی IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
        لطفا دیمونا،شرکتها و دانشگاههای دشمن و زیرساختهای کشورهای میزبان دشمن تا شعاع 4000 کیلومتری و قطع کابلهای اینترنت کف دریا و مین ریزی در تنگه هرمز و باب المندب
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      پس از شوک در حیفا ارتش لبنان باید ورود زمینی به اسراییل کند و پایگاه‌های دایمی در آن‌جا بسازد. ما نیز هر روز کویت و بحرین و... را می‌زنیم ولی آمریکایی‌ها هنوز هستند!!! یا باید با اطلاعات دقیق نابودشان کنیم یا باید ورود زمینی داشته باشیم... چرا کاملا نیروهایشان را نمی‌زنید! چرا ناوهایشان را فراری می‌دهید! سیاستمداران ترسو آیا تصمیم‌گیرنده هستند!
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      کاش آمریکا زمینی میومد تا میفهمید دنیا دست کیه. ولی فقط موشک پرونی میکنه ترسو
    • علی IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      ما را به زدن نیروگاه های برق تهدید میکنن اما نمیدونن که اگه اونا نیروگاه برق ما را بزنن آنچنان نیروگاه های برق رژیم سفاک صهیونیستی و اعراب را باید بزنیم و نابود کنیم که توبه کنن و بگن غلط کردیم ایران عزیز ما ۷۰۰۰ ساله است اما آمریکا کشور ۱۰۰ ساله . پس تروریست های آمریکا برو بشین سر جات و خفه شو
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      فعلا اتش بس انجام شده ولی اعتمادی به امریکا نیست ،این احتمال هست که امریکا در بین اتش بس ویا بعدش حمله کنه ،پس تمامی جبهه ها اعم از ایران ،حزب الله ،وحشعد شعبی حواسشان جمع باشد اونم ۵۰۰درصدی ،نیروهای نظامی سرتاسر کشور اعم از فرمانده وغیره ،ومقامات ،ونیروی دریایی وزمینی ،درجای امن تونل باقی بمانند که اگر حمله شد اسیبی نبینند،در طول مدت اتش بس ،روی پدافند و سیستم دفاعی کار کنند روی لانچر کار کنند روی تجهیزات کار کنند ،تحرکات دشمن رو زیر نظر داشته باشند ،وحواسشان به خودشان به رهبر ،دریا وغیره باشه
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اسرائیل حمله کرده به لبنان ایا میشه لبنان رو تنها گذاشت شاید اسرائیل با این کار می خواسته کل اتش بس رو نقض کنه
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اسرائیل اتش بس حزب الله رو نقض کرده ایا میشه حزب الله رو تنها گذاشت ،حز ب الله تنها می مونه ،احتمال زیاد هست که امریکا در بین اتش بس ویا بعدش حمله کنه ،
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      صهینویستها اتش بس حزب الله رو نقض کردند ،ایا میشه حزب الله رو تنها گذاشت ،حزب الله ی که به کمک ایران اومد ،دشمنان اگر بخوان نیروگاه برق رو بزنند ،میزنند ،اونا این کاررو می کنند ،در مورد تنگه هرمز یه عده از کشتیهای اروپایی رو اجازه عبور بدهید به شرطی که از این به بعد در تجاوز ایران نقش نداشته باشند البته اگرصلاح میدونید
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      به امریکا واسرائیل هیچ اعتمادی،نیست ،اینکه گفته میشه،امریکا عقب نشینی کرده این حرفها رو باور نکنید

