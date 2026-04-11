۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

برگزاری گفتگوهای سه‌جانبه در اسلام‌آباد؛ شروط تهران محور اصلی مذاکرات

با توجه به رایزنی‌های فشرده در اسلام آباد و پیشرفت گفتگوها و محدود کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد برای نهایی کردن این موضوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قدرت‌نمایی افتخارآفرین نیروهای مسلح ایران و حضور شگفت‌انگیز مردم ایران در دفاع از ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از ۴۰ روز جنگ‌افروزی و جنایت و با عدم تحقق حتی یکی از اهداف اعلامی‌شان، مجبور به پیشنهاد توقف آتش شدند. آمریکا نیز درخواست مذاکره داد.

ایران توقف آتش دو هفته‌ای را پذیرفته اما تأکید کرده است که اگر توافق مورد رضایت ایران و محور مقاومت به دست نیاید و درگیری آغاز شود، بار دیگر منافع آمریکا در منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی را به آتش خواهد کشید.

آمریکا به طور اصولی متعهد به پذیرش شروط ۱۰گانه ایران یعنی عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی سازی، رفع همه تحریم های اولیه، رفع همه تحریم های ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت، خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان است.

بر این اساس، شب گذشته هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» به ریاست محمدباقر قالیباف وارد اسلام آباد پاکستان شد.

حضو هیئت ایرانی در پاکستان؛ تاکید بر حفظ شروط ایران برای آغاز مذاکرات

تعدادی از وسایل به جا مانده و آغشته به خون پاک کودکان شهید میناب به عنوان سند روشنی از جنایت جنگی آمریکایی‌ها علیه ملت بزرگ ایران همراه هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» به پاکستان منتقل شد تا نمادی از خون‌خواهی هیئت ایرانی در مذاکرات احتمالی پیش‌رو باشد.

هیئت ایرانی متشکل از کمیته‌های امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی است. در صورتی که طرف مقابل پیش‌شرط‌های ایران برای آغاز مذاکرات را بپذیرد، این گفتگوها شروع خواهد شد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای دفاع، علی باقری کنی معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس ‌کل بانک مرکزی و کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه، قالیباف را در این سفر همراهی می‌کنند.

جی دی ونس، معاون رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز به همراه استیو ویتکاف و جرالد کوشنر در اسلام آباد پاکستان حضور یافته‌اند.

کد مطلب 6797772
زهرا علیدادی

    • ناشناس IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      32 21
      پاسخ
      فقط میدونم ترجیح میدادم زیر موشک باشم بمیرم ولی حزب الله تنها نمونه چرا اسرائیل باید جز آنش بس باشه و ایران بپذیره ولی حزب الله نباشه و ایران بپذیره توی مذاکرات فریب باشه
      • فاطمه IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
        21 6
        منم همینطور! مسخره ست که میگیم شرط مذاکره لبنانه بعد اینجور بیکار نشستیم ضربه خوردنشو می بینیم.
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      16 4
      پاسخ
      آتش بس حزب الله و آزادسازی دارائیهای ایران به کجا انجامید
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      12 10
      پاسخ
      اینا دارن فریبمون میدن تا بمب اتمی بزنن همه پودر شیم راحت شیم از این همه استرسو اضطراب ببینید کی گفتما اگه یه عالمه موشک با کلاهک هسته ای داشتیم الان نه ترسی نه استرسی اره
    • fae IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      6 2
      پاسخ
      اسراییل و آمریکا اول حمله کردن، اصل خطر اسراییله که میگن سلاح هسته ای هم داره،خب چطور ما نباید داشته باشیم ولی اونا که به ما حمله کردن دارن، خب اونا هم بیان تحویل بدن...اسراییل مارو ول نمیکنه، راحت جنگنده میاد میزنه میره، یه فکری کنین اینجوری که نمیشه
    • ناشناس IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      7 11
      پاسخ
      چرا مرتب می گید آتش بس باید شامل لبنان بشه لبنان به ما مربوط نیست فقط حزب الله به ما مربوط باید تاکید می کردید آتش بس باید شامل حزب الله باشه جهنم بره لبنان و بیروت که مردم لبنان تنها گذاشته شده ماشاالله به مردم با غیرت و با شرف ایران که ذره ذره ی ایران براشون مثل طلا می مونه
      • sara IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
        0 0
        حزب‌الله در کشور لبنان و بیشتر در شهرهای جنوبی لبنان، و همینطور جنوب شهر بیروت هستند، بیشتر مطالعه کنین لطفا، درسته که اینترنت قطعه و گوگل نداریم که فاجعست، ولی یه حداقلی الان میتونین پیدا کنید برای مطالعه.....
    • IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      از آمریکا بخواهید نام و اسامی مزدوران ایرانی که اسلحه بدان‌ها داده را به ما معرفی کند...، افراد شبکه‌ی اینترنشنال را تحویل ما دهد...، ما روابط اقتصادی برقرار می‌کنیم و حق عبور نفتکش‌هایشان را تخفیف می‌دهیم
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مذاکره که مشخص است که فرصت تنفس برای اسرائیل است.

