به گزارش خبرنگار مهر، پس از قدرتنمایی افتخارآفرین نیروهای مسلح ایران و حضور شگفتانگیز مردم ایران در دفاع از ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از ۴۰ روز جنگافروزی و جنایت و با عدم تحقق حتی یکی از اهداف اعلامیشان، مجبور به پیشنهاد توقف آتش شدند. آمریکا نیز درخواست مذاکره داد.
ایران توقف آتش دو هفتهای را پذیرفته اما تأکید کرده است که اگر توافق مورد رضایت ایران و محور مقاومت به دست نیاید و درگیری آغاز شود، بار دیگر منافع آمریکا در منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی را به آتش خواهد کشید.
آمریکا به طور اصولی متعهد به پذیرش شروط ۱۰گانه ایران یعنی عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی سازی، رفع همه تحریم های اولیه، رفع همه تحریم های ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت، خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان است.
بر این اساس، شب گذشته هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» به ریاست محمدباقر قالیباف وارد اسلام آباد پاکستان شد.
تعدادی از وسایل به جا مانده و آغشته به خون پاک کودکان شهید میناب به عنوان سند روشنی از جنایت جنگی آمریکاییها علیه ملت بزرگ ایران همراه هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» به پاکستان منتقل شد تا نمادی از خونخواهی هیئت ایرانی در مذاکرات احتمالی پیشرو باشد.
هیئت ایرانی متشکل از کمیتههای امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی است. در صورتی که طرف مقابل پیششرطهای ایران برای آغاز مذاکرات را بپذیرد، این گفتگوها شروع خواهد شد.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علیاکبر احمدیان دبیر شورای دفاع، علی باقری کنی معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و کاظم غریبآبادی معاون وزیر خارجه، قالیباف را در این سفر همراهی میکنند.
جی دی ونس، معاون رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز به همراه استیو ویتکاف و جرالد کوشنر در اسلام آباد پاکستان حضور یافتهاند.
