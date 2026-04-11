۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

بمباران مناطق جنوبی لبنان توسط جنگنده‌های صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس اعلام شده در منطقه مناطق دیگری از جنوب لبنان را بمباران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل منطقه دیرالزهرانی در جنوب لبنان را بمباران کردند.

همچنین گزارش شده که جنگنده های رژیم صهیونیستی دیوار صوتی بر فراز تعداد زیادی از مناطق لبنان از جمله بیروت را شکستند.

خبرنگار الجزیره نیز از حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق عین قانا و زوطر غربی در جنوب لبنان خبر داد.

با وجود تاکید طرف های بین المللی بر آتش بس در لبنان، بامداد امروز نیز مناطق مختلف جنوب این کشور آماج حملات وحشیانه جنگنده های رژیم صهیونیستی بوده است.

