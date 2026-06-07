به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای حق دفاع مشروع و در پاسخ به نقض‌های مکرر و وحشیانه آتش‌بس توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یک‌شنبه حمله‌ای موشکی گسترده و کوبنده را علیه مواضع نظامی و استراتژیک در سرزمین‌های اشغالی انجام دادند.

این عملیات تنبیهی پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی با حمایت تمام‌عیار آمریکا، آتش‌بس برقرارشده را در جبهه لبنان به طور مکرر نقض کرد، به جنوب لبنان و مناطق ضاحیه حمله کرد و ده‌ها غیرنظامی بی‌گناه لبنانی را به شهادت رساند.

زمینه و توافق آتش‌بس

یادآوری می‌شود که پس از جنگ ۴۰ روزه مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، آتش‌بس جامع با میانجی‌گری جمهوری اسلامی پاکستان در اسلام‌آباد برقرار شد. یکی از شروط صریح و غیرقابل مذاکره جمهوری اسلامی ایران در این توافق، برقراری آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم لبنان بود.

با این حال، رژیم صهیونیستی با حمایت آشکار کاخ سفید، بلافاصله پس از توافق، این تعهد را نقض کرد و حملات خود به جنوب لبنان، ضاحیه و غیرنظامیان را تشدید کرد. این نقض‌های مکرر، ادامه سیاست تروریستی و جنایتکارانه این رژیم غاصب را به نمایش گذاشت.

مقامات کشورمان بارها اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرگونه نقض آتش‌بس، به‌ویژه در جبهه لبنان که جزو شروط اصلی توافق اسلام‌آباد بود، بی‌تفاوت نخواهد ماند. پاسخ امشب تنها بخشی از هزینه‌ای است که متجاوزان باید بپردازند.

دوشنبه هفته پیش نیز که ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی قصد تجاوز به بیروت را داشت ، ایران اعلام کرد که در صورت حمله ، شمال سرزمین‌های اشغالی رو موشک باران خواهد کرد که این تحدید جدی ایران موجب توقف حمله به بیروت شد.

جزئیات عملیات موشکی

- شلیک ده‌ها فروند موشک بالستیک دقیق به سمت پایگاه‌ها و مراکز نظامی کلیدی در عمق سرزمین‌های اشغالی.

- فعال شدن آژیرهای خطر در تل‌آویو، حیفا و مناطق مرکزی فلسطین اشغالی.

- منابع آگاه نظامی تأکید دارند که اهداف با دقت بالا مورد اصابت قرار گرفته و پیام بازدارنده روشنی به رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن ارسال شده است.

این پاسخ قاطع، نشان‌دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از محور مقاومت و حمایت از ملت‌های مظلوم لبنان و فلسطین است. نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا نه تنها تعهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشت، بلکه اعتماد به فرآیندهای دیپلماتیک با میانجی‌گری پاکستان را نیز خدشه‌دار کرد.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که هرگونه ادامه تجاوز به لبنان یا سایر جبه‌های مقاومت، با پاسخ‌های شدیدتر و در زمان و مکان مناسب مواجه خواهد شد.