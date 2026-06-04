به گزارش خبرنگار مهر، امروز و همزمان با سالروز عید سعید غدیر خم جشن بزرگ «مهمونی کیلومتری غدیر» در خیابان انقلاب و آزادی حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی آغاز شد.

مهمونی کیلومتری غدیرخم، جشنی است که به مناسبت روز بزرگ عید غدیرخم، در جای جای ایران برگزار می‌شود. این جشن، با هدف گرامیداشت یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام، یعنی انتخاب حضرت امیرالمومنین (ع) به‌عنوان ولی‌ امر مسلمین در غدیرخم، به طور خاص در این روز بزرگ برگزار می‌شود. جشن مهمونی کیلومتری غدیرخم، در قالب یک حرکت جمعی و مردمی در مسیرهای مشخصی از شهرهای بزرگ وکوچک برگزار می‌شود.

در این مراسم ۲۵۰۰ موکب مردمی ارائه خدمات پذیرایی و اطعام می‌دهند و خدمات فرهنگی و مشاوره ای نیز انجام می شود.

این در حالی است که در این مسیر بزرگترین شهربازی دنیا برپا شده تا کودکان و خرسالان حاضر در این جشن بتوانند ساعات خوشی را تجربه کنند. از جمله برنامه های دیگر مهمانی امسال آموزش های نظامی و کار با سلاح و آموزش های اولیه امدادی و خدماتی است که در طول مسیر ارائه می شود.

۲۰ هزار دیگ‌ غذا در روز عید غدیر در قالب نمایش این دیگ‌های هیئتی و مردمی در همه شهرهای کشور بارگذاشته می شود و امسال این ظرفیت وجود دارد که جمع خدماتی که ارائه می شود پذیرای پنج میلیون باشد.

گفتنی است که برگزاری مراسم‌های گوناگون در بیش از ۱۰ نقطه اصلی و جاگذاری چندین استیج برای اجرای برنامه‌های مختلف و پرشورتر شدن این مهمانی بزرگ تدارک دیده شده اند.

در این میان خبرنگاران، تصویربرداران و فیلمبرداران خبرگزاری مهر تلاش می کنند تا با روایت‌های جذاب و منحصربه‌فرد به صورت لحظه‌به‌لحظه زیبایی‌های وصف‌ناپذیر «مهمونی کیلومتری غدیر» را با شما مخاطبان گرامی به اشتراک بگذارند.