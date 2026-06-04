مهمانی ۲۷ کیلومتری غدیر در آذربایجان غربی؛ جشن ولایت در دیار علویان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: امروز پنجشنبه در سالروز عید سعید غدیر خم، خیابان‌ها و میدان‌های آذربایجان غربی از شهرهای مرزی تا مراکز شهرستان‌ها، صحنه برگزاری بزرگ‌ترین جشن مردمی ولایت هستند، رویدادی که با مشارکت گسترده مردم، موکب‌های فرهنگی و گروه‌های جهادی، پیام غدیر را در سراسر استان طنین ‌انداز کرده است.

غدیر فرا رسیده، جغرافیا اینجا رنگ دیگری به خود گرفته است، از دورترین نقاط مرزی آذربایجان غربی تا پررفت‌ وآمدترین خیابان‌های شهرها، شور و شوقی مشترک در میان مردم جریان دارد، شوری که ریشه در محبت اهل‌بیت(ع) و فرهنگ ولایت دارد.

هر سال با فرارسیدن عید غدیر، این پیام بزرگ در قالب آیین‌ها و برنامه‌های مردمی بازخوانی می‌شود و شهرها و روستاهای ایران اسلامی رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرند. در این میان، آذربایجان غربی به عنوان استانی با تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، یکی از صحنه‌های پرشور تجلی محبت اهل‌بیت(ع) و گرامیداشت عید ولایت به شمار می‌رود.

امسال نیز «مهمانی کیلومتری غدیر» با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، بستری برای نمایش وحدت، همدلی و مشارکت اجتماعی فراهم کرده است، جشنی که فراتر از یک آیین مذهبی، روایتگر پیوند عمیق مردم این دیار با پیام جاودانه غدیر و فرصتی برای بازآفرینی جلوه‌های همبستگی و نشاط اجتماعی در این دیار مرزی است.

امروز در سالروز عید غدیر نیز مردم این استان از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقاط، از نوار مرزی تا قلب شهرها، با برپایی «مهمانی کیلومتری غدیر» بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همدلی و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشته اند.

آنچه مهمانی کیلومتری غدیر را از بسیاری از برنامه‌ های مشابه متمایز می‌کند، مردمی بودن آن است. در این رویداد، مردم نه تنها مخاطب برنامه‌ها، بلکه اصلی‌ترین برگزارکنندگان آن هستند. خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و خیران در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند تا جشن ولایت را به فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی، ترویج فرهنگ مواسات و گسترش نشاط اجتماعی تبدیل کنند.

از شهرهای مرزی استان که همواره نماد اقتدار و امنیت ملی بوده‌اند تا مراکز پرجمعیت شهرستان‌ها، همه در یک حرکت فرهنگی مشترک سهیم شده‌اند؛ حرکتی که پیام آن فراتر از برگزاری یک جشن مذهبی است و بر مفاهیمی چون وحدت، همدلی، مسئولیت ‌پذیری اجتماعی و پیوند نسل‌ها با معارف اهل ‌بیت (ع) تاکید دارد.

مهمانی ۲۷ کیلومتری غدیر در شهرهای آذربایجان غربی

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری جشن بزرگ «مهمونی کیلومتری غدیر» در کل استان خبر داد و گفت: در این جشن بزرگ، ۳۵۵ موکب مردمی در طول مسیر ۲۷ کیلومتری در کل استان تعیین شده، مستقر هستند تا با ارائه خدمات متنوع، پذیرای شهروندان و عاشقان ولایت باشند.

حجت الاسلام و المسلمین منصور امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراسمات عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، ارومیه میزبان جشن بزرگ «مهمانی کیلومتری غدیر» است تا بار دیگر ارادت مردم این خطه به ساحت مقدس امیرالمؤمنین (ع) به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری این مراسم افزود: در این جشن بزرگ، ۳۵۵ موکب مردمی در طول مسیر ۲۷ کیلومتری در کل استان تعیین شده، مستقر هستند تا با ارائه خدمات متنوع، پذیرای شهروندان و عاشقان ولایت باشند.

حجت‌الاسلام امامی در خصوص ماهیت فعالیت این موکب‌ها تصریح کرد: فعالیت این غرفه‌ها تنها محدود به پذیرایی نیست؛ بلکه تنوع گسترده‌ای از خدمات فرهنگی، اجتماعی و مشاوره‌ای برای سنین مختلف پیش‌بینی شده است، این موکب‌ها باهدف تبیین واقعه غدیر، ایجاد فضای نشاط معنوی، ارائه خدمات مشاوره‌ای مذهبی و خانوادگی و همچنین پذیرایی از شرکت‌کنندگان، فعالیت می‌کنند.

حجت الاسلام امامب از برپایی ۱۰ ایستگاه صلواتی در مسیر مهمانی غدیر در ارومیه خبر داد و گفت: همچنین ۲۰۰ برنامه مختلف در سطح مساجد و هیئت های مذهبی در ارومیه برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری جشن غدیر ویژه بانوان در مصلی امام خمینی(ره) خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی از دیگر برنامه های غدیر در ارومیه است

وی با بیان اینکه امسال در کنار مهمانی کیلومتری غدیر در مساجد، هیئت های مذهبی نیز شاهد برگزاری آیین های ویژه غدیر خواهیم بود، گفت: روایت کردن اتفاقات، مهم تر از اجرای برنامه هاست و باید جوانان را برای روایات گری حرمت های انقلابی و دینی پای کار بیاوریم و تبلیغات اسلامی این آمادگی را برای آموزش آن ها اعلام می دارد چراکه باید خوبی ها را نشر بدهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: امروز ولایت فقیه امتداد غدیر است و شیعه ۱۴۰۰ سال خون داده تا این موقعیت به دست او بیفتد و اگر این اندازه غدیر مورد اهمیت است به دلیل قدم هایی است که برای هدایت بشر برداشته شده است

۷۰ موکب در مهمانی غدیر به مردم خدمات ارائه می دهند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سلماس در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در خیابان امام این شهرستان خبر داد و گفت: ۷۰ موکب در مسیر این مهمانی به مردم خدمات فرهنگی، مشاوره ای به همراه اطعام غدیری ارائه می کند.

حجت الاسلام مهدی عیوض بیگی از توزیع ۳۰ هزار پرس غذای گرم اطعام غدیری نیز خبر داد و گفت: برنامه پرده خوانی عیدغدیر، قرائت خطبه غدیر، ایستگاه عکاسی و آذین بندی به همراه چراغانی کردن سطح شهر را از دیگر اقدامات برای بزرگداشت عید غدیر در این شهرستان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه غدیر خم در واقع یک واقعه بسیار مهم در تاریخ اسلام است که می‌تواند محور وحدت در جوامع اسلامی باشد، اظهار کرد: در این راستا علاوه بر روایت و درایت غدیر باید جشن‌های غدیر نیز در سطح شهر باشکوه برگزار شود.

عیوض بگی خاطرنشان کرد: تبیین و جایگاه واقعه غدیر در بین نسل‌های جدید انقلاب و جوانان، فرهنگ‌سازی خطبه غدیر و آشنایی نسل جوان با این واقعه و تقویت ولایت پذیری این نسل از جمل اهداف مهم برنامه‌های عید غدیر در این شهرستان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سلماس غدیر را روز اکمال دین دانست و تصریح کرد: واقعه غدیر باید در قالب مصادیق واقعی به جوانان آگاهی داده شود تا سینه به سینه به نسل‌های دیگر انتقال یابد.

طبخ و توزیع ۲۰۰۰ پرس غذای گرم به مناسبت دهه ولایت در ماکو

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ماکو از طبخ و توزیع ۲۰۰۰ پرس غذای گرم به مناسبت عید غدیر خم خبر داد و گفت: این اقدام خداپسندانه با همت خیر جوان، رضا حاجی‌زاده و مشارکت خادمان ستاد مردمی غدیر در شهرستان ماکو اجرا شد.

حجت الاسلام عسگری اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت عید غدیر خم و در راستای ترویج فرهنگ اطعام و خدمت‌رسانی به مردم، ۲۰۰۰ پرس غذای گرم در آشپزخانه مسجد الزهرا (س) شهرستان ماکو به همت خیر نیک‌اندیش و جوان، رضا حاجی‌زاده، طبخ و آماده‌سازی شد.

وی افزود: این غذای گرم با مشارکت جمعی از خادمان و دست‌اندرکاران ستاد مردمی غدیر، در محل تجمع شبانه شهروندان توزیع شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

وی ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌هایی در ایام غدیر خم، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت مردمی و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه به شمار می‌رود.

غدیر منشا تداوم ولایت و رهبری الهی در جامعه اسلامی است

نماینده سابق مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: غدیر منشا تداوم ولایت و رهبری الهی در جامعه اسلامی بوده و بی‌توجهی به پیام آن در طول تاریخ، زمینه‌ساز انحرافات بزرگی شد که اوج آن را می‌توان در واقعه عاشورا مشاهده کرد.

حجت‌الاسلام جواد مجتهد شبستری در گفتگوی خبرب با تاکید بر جایگاه راهبردی واقعه غدیر خم در تداوم مسیر هدایت اسلامی، اظهارکرد: غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشور ولایت و ضامن استمرار راه نبوت است و هرگونه فاصله گرفتن از پیام آن، زمینه‌ساز انحراف امت اسلامی خواهد بود؛ چنان‌که عاشورا را می‌توان نتیجه فراموشی و کم‌توجهی به حقیقت غدیر دانست.

وی عید سعید غدیر خم را نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ اسلام توصیف کرد و گفت: غدیر خم نقطه عطفی در تعیین مسیر هدایت امت اسلامی و استمرار ولایت الهی به شمار می‌رود و معرفی صحیح آن به نسل امروز و فردا، مسئولیتی همگانی است.

نماینده سابق مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت بزرگداشت عید غدیر افزود: این عید بزرگ اسلامی نماد وحدت، محبت و همبستگی میان مسلمانان است و شایسته است از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی برای پاسداشت هرچه باشکوه‌تر آن استفاده شود. همچنین اطعام نیازمندان در این روز که مورد تأکید فراوان پیامبر اکرم (ص) قرار گرفته، از جلوه‌های ارزشمند این عید به شمار می‌رود و نیازمند توجه ویژه نهادهای فرهنگی و دینی است.

حجت الاسلام شبستری با اشاره به جایگاه والای امامت در معارف اسلامی تصریح کرد: محبت و پیروی از امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و اهل‌بیت (ع) در حقیقت حرکت در مسیر حق و تبعیت از اراده الهی است و ولایت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در امتداد ولایت خداوند قرار دارد و پذیرش آن، پذیرش فرمان الهی محسوب می‌شود.

وی گفت: از این رو، تبیین این مفاهیم در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی برای جلوگیری از انحراف نسل‌های آینده ضروری است و دین اسلام با اعلام ولایت در غدیر به کمال رسید و این رویداد، مسیر رهبری و مرجعیت دینی امت را مشخص کرد.

نماینده سابق مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان دینی، استمرار این مسیر در عصر غیبت نیز در قالب ولایت‌فقیه دنبال می‌شود.

غدیر فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان های انقلاب اسلامی است

وی با بیان اینکه عید غدیر فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های اسلام ناب محمدی و بازخوانی مفهوم ولایت است، تصریح کرد: تبیین پیام غدیر برای نوجوانان و جوانان که آینده‌سازان جامعه هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و معرفتی می‌تواند در تقویت هویت دینی آنان نقش مؤثری ایفا کند.

حجت الاسلام شبستری همچنین بر نقش تأثیرگذار ائمه جمعه، روحانیون و فعالان فرهنگی در ترویج فرهنگ غدیر تأکید کرد و افزود: تبیین مبانی ولایت و انتقال پیام غدیر به جامعه باید به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شود و رسانه‌ها و تریبون‌های دینی در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت شناخت تاریخ اسلام و فضائل اهل‌بیت (ع) اظهار داشت: هرگاه مسلمانان به قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) تمسک جسته‌اند، در مسیر هدایت باقی مانده‌اند. غفلت از این آموزه‌ها در مقاطع مختلف تاریخی، خسارت‌های بزرگی را برای امت اسلامی به همراه داشته است؛ از همین رو گفته می‌شود عاشورا نتیجه فراموشی پیام غدیر و فاصله گرفتن از مسیر ولایت بود.

نماینده سابق مردم آذربایجان ‌غربی در مجلس خبرگان رهبری در پایان تاکید کرد: زنده نگه داشتن شعائر الهی، به‌ویژه عید غدیر، تنها یک وظیفه دینی نیست بلکه رسالتی تاریخی برای حفظ حقیقت اسلام و استمرار راه نبوت در قالب امامت و ولایت به شمار می‌رود.

روز هجدهم ذی الحجه موسوم به عید غدیرخم از بزرگ ترین اعیاد شیعیان است که بنابر روایات در روز هجدهم ذی حجه سال دهم هجرت پیامبر اکرم (ص) به دستور خدا امام علی (ع) را به مقام ولایت بعد از پیامبر منصوب کرد.