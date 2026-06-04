  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

حرم امام، جلوه‌گاه وحدت ملی/ آغاز برنامه‌های سالگرد ارتحال خمینی کبیر

حرم امام، جلوه‌گاه وحدت ملی/ آغاز برنامه‌های سالگرد ارتحال خمینی کبیر

در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، بار دیگر خیل عظیم مردم قدرشناس ایران اسلامی با حضوری گسترده و پرشور در آیین‌های گرامیداشت یاد و خاطره آن امام همام را گرامی می‌دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، بار دیگر خیل عظیم مردم قدرشناس ایران اسلامی با حضوری گسترده و پرشور در آیین‌های گرامیداشت یاد و خاطره آن رهبر الهی، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.

از نخستین ساعات ابتدایی صبح امروز، حرم مطهر امام خمینی(ره) و صدها شهر و روستای کشور صحنه حضور عاشقانه مردمی است که با وجود گذشت ۳۷ سال از رحلت معمار کبیر انقلاب، همچنان راه، اندیشه و مکتب او را چراغ هدایت ملت ایران می‌دانند.

اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و جوانان نسل‌های دوم و سوم انقلاب در این مراسم‌ها گرد هم آمدند تا بار دیگر با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کنند.

اخبار و گزارش‌های دریافتی از سراسر کشور حاکی از برگزاری باشکوه آیین‌های بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و حضور گسترده مردم در این مراسم‌هاست؛ حضوری که جلوه‌ای از تداوم پیوند ملت ایران با ارزش‌های انقلاب اسلامی و میراث ماندگار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشید.

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در نشست خبری اعلام برنامه‌های سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد اظهار کرده بود: برنامه محوری برگزاری مراسم ارتحال از ساعت ۹ صبح در حرم امام خمینی(ره) و همزمان در هزار شهر و روستا با شعار محوری میثاق با امام برگزار می‌شود.

وی از قرائت پیام رهبر انقلاب در این مراسم خبر داد و افزود: برنامه سالگرد در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توسط تولیت حرم امام برگزار می‌شود و در سایر شهرها این مراسم با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهد بود.

میرتاج‌الدینی افزود: شعار محوری مراسم امسال که از سوی حرم مطهر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام شده، بر «میثاق با امامین انقلاب» و «پیوند امت با امام» تاکید ویژه‌ای دارد. چون یکی از ویژگی‌های امام خمینی حمایت از مستضعفان بود و همیشه در این خصوص توصیه هایی داشتند.

کد مطلب 6849904
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha