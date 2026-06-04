به گزارش خبرگزاری مهر، در سیوهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بار دیگر خیل عظیم مردم قدرشناس ایران اسلامی با حضوری گسترده و پرشور در آیینهای گرامیداشت یاد و خاطره آن رهبر الهی، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.
از نخستین ساعات ابتدایی صبح امروز، حرم مطهر امام خمینی(ره) و صدها شهر و روستای کشور صحنه حضور عاشقانه مردمی است که با وجود گذشت ۳۷ سال از رحلت معمار کبیر انقلاب، همچنان راه، اندیشه و مکتب او را چراغ هدایت ملت ایران میدانند.
اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و جوانان نسلهای دوم و سوم انقلاب در این مراسمها گرد هم آمدند تا بار دیگر با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کنند.
اخبار و گزارشهای دریافتی از سراسر کشور حاکی از برگزاری باشکوه آیینهای بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و حضور گسترده مردم در این مراسمهاست؛ حضوری که جلوهای از تداوم پیوند ملت ایران با ارزشهای انقلاب اسلامی و میراث ماندگار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشید.
حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در نشست خبری اعلام برنامههای سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد اظهار کرده بود: برنامه محوری برگزاری مراسم ارتحال از ساعت ۹ صبح در حرم امام خمینی(ره) و همزمان در هزار شهر و روستا با شعار محوری میثاق با امام برگزار میشود.
وی از قرائت پیام رهبر انقلاب در این مراسم خبر داد و افزود: برنامه سالگرد در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توسط تولیت حرم امام برگزار میشود و در سایر شهرها این مراسم با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهد بود.
میرتاجالدینی افزود: شعار محوری مراسم امسال که از سوی حرم مطهر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام شده، بر «میثاق با امامین انقلاب» و «پیوند امت با امام» تاکید ویژهای دارد. چون یکی از ویژگیهای امام خمینی حمایت از مستضعفان بود و همیشه در این خصوص توصیه هایی داشتند.
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