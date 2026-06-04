امام خمینی(ره) بامسئولیت مداری و جهاد تبیین ملت ایران را به صحنه آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و حسن زرنگار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده و معاونین، مدیران و مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت وجمعی از زائران ایرانی در هتل بلدالطیب مکه مکرمه برگزار شد.
حجتالاسلام و المسلمین نواب در این مراسم در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، به ابعاد گوناگون شخصیتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: هرچه زمان میگذرد، زوایای جدیدی از شخصیت جامع وکمنظیر امام خمینی(ره) آشکار میشود و رهبر معظم انقلاب نیز در طول سالهای گذشته از ابعاد مختلف این شخصیت الهی سخن گفتهاند.
سرپرست حجاج ایرانی یکی از برجستهترین ویژگیهای امام راحل را «مسئولیت مداری» دانست و افزود: امام خمینی(ره) هرگاه احساس مسئولیت میکرد، با برنامهریزی و اقدام عملی وارد میدان میشدو هیچگاه در برابر انحرافات، ظلم و مسائل سرنوشتساز جامعه بیتفاوت نبود.
وی با مرور برخی ازمقاطع زندگی امام خمینی(ره)، از مقابله ایشان با جریانهای انحرافی، روشنگری دربرابر اقدامات رژیم پهلوی، اعتراض به کاپیتولاسیون و هدایت مردم در دوران تبعید به عنوان جلوههایی از این روحیه مسئولیت مدار یاد کرد.
نماینده ولیفقیه درامور حج و زیارت با بیان اینکه امام راحل در کنار مسئولیتمداری، در عرصه خودسازی نیز الگویی کمنظیر بود، تصریح کرد: تسلط بر نفس، اخلاص و معنویت عمیق، از ویژگیهایی بود که به ایشان قدرت هدایت جامعه و ایستادگی در برابر سختیها را بخشیده بود.
وی همچنین با اشاره به باور امام خمینی(ره) به مردم، گفت: امام به راه خود، به مردم و به امدادهای الهی ایمان داشت و همین سه عنصر، رمز موفقیت نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب بود.
حجتالاسلام والمسلمین نواب روشنگری و آگاهیبخشی را از مهمترین شیوههای مبارزاتی امام خمینی(ره) برشمرد و اظهار داشت: آنچه امروز از آن با عنوان «جهاد تبیین» یاد میشود،در سیره و رفتار امام راحل بهروشنی قابل مشاهده بود و ایشان هر زمان که احساس نیاز میکرد، برای تبیین حقایق و آگاهسازی مردم وارد میدان میشد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد: صداقت،شجاعت، ایمان به نصرت الهی و اعتماد به مردم از مهمترین ویژگیهایی بود که امام راحل را به رهبری تأثیرگذار و ماندگار تبدیل کرد.
سرپرست حجاج ایرانی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از مکتب امام خمینی(ره) در شرایط امروز، گفت: سیره واندیشه امام راحل همچنان چراغ راه ملت ایران و امت اسلامی است و همه باید با شناخت درست این مکتب، در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام بردارند.
وی همچنین از زائران ایرانی خواست در اعمال و عبادات خود یاد امام راحل، شهدا و خدمتگزاران انقلاب اسلامی را زنده نگه دارند و برای عزت، اقتدار و پیروزی امت اسلامی دعا کنند.
گفتنی است در میانه این مراسم، حاضران به صورت زنده به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) که در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قرائت و به طور مستقیم از رسانه ملی پخش میشد، گوش فرا دادند و با دقت و اهتمام، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را دنبال کردند.
حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای خدمت، برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، پیروزی امت اسلامی و قبولی اعمال زائران بیتالله الحرام دعا کردند.
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