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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۱

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صنایع پتروشیمی حیفا مورد حمله موشکی سپاه قرار گرفت

صنایع پتروشیمی حیفا مورد حمله موشکی سپاه قرار گرفت

نیروی هوا فضای سپاه اعلام کرد در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادیم.

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد و بامداد و دقایقی قبل حدود ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، اتمسفر امنیتی غرب آسیا دگرگونی دیگری را تجربه کرد. آسمان اراضی اشغالی، از جلیل در پهنه شمالی تا عمق نقب در جنوب، به تسخیر لایه‌های درهم‌تنیده‌ای از تسلیحات پلتفرم آفندی جمهوری اسلامی ایران درآمد.

انفجارهای پیاپی و خردکننده در مراکز نظامی رژیم صهیونیستی، به‌ویژه پس از حملات ضربتی و غافلگیرکننده صبح امروز نشان داد که ساختار دفاع موشکی چندلایه اسرائیل تحت یک «طراحی پیشرفته»، دچار گسست عملیاتی شده است.

این سناریوی چندمرحله‌ای، پاسخی راهبردی و پشیمان‌کننده به فروپاشی ساختار تفاهم‌نامه آتش‌بس ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ توسط تل‌آویو، استمرار دکترین «زمین سوخته» در جنوب لبنان و ضاحیه بیروت، و تروریسم دریایی مشترک واشنگتن-تل‌آویو در شریان‌های مواصلاتی انرژی بود. این عملیات نه تنها بازدارندگی فرسوده رژیم را بازتعریف کرد، بلکه موازنه وحشت را در گستره مدیترانه تا خلیج فارس تثبیت نمود.

کد مطلب 6853526
هادی رضایی

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    نظرات

    • اکبر NL ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      14 6
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      دوباره نرید سراغ پادگانهاشون . زدن پادگانها تاثیری نداره و دور انداختن موشکهاتون هست. فقط تل اویو رو بزنید با خاک یکسان کنید . اقتصادشون له میشه
    • محمد IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      8 2
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      من نمیدونم چرا اینقدر صبوری میکنید بزنید کارشونو یکسره کنید این نامردا رو
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      6 3
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      اگر چند روز اول گسترده بزنید زمین‌گیر میشن و نمی‌توانند ادامه بدن . خسته نباشید برای رزمندگان مقاومت
    • اسکندرکیاسرایی IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      0 0
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      نتانیاهو فردی جانی وخودکامه است وخونریزی بی گناهان دردستورکاری اوست وچیزی جززبان زورنمی فهمد او بانیرنگ وفریب اذهان جهانی ترامپ رانیز درگرداب هلاکت انداخته است البته ترامپ هم فردی خشک مغز وقدرت طلب وزورگو وکذاب سیاسی است واین ضرب شصت سپاه مقتدرایران اسلامی است که باصبر حیدری وقدرت لایزال الهی انها رابه زانو درخواهد اورد
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      0 0
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      ومن نصر الا من عندالله العزیز الحکیم...
    • داریوش IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      0 0
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      سلام و خدا قوت به رسانه که واقعیت های این روزها و بدون ذره ای کم و کاست و به موقع به استحضار مردم رساندند و خدا قوت به سلحشوران و جان فدائیان جبهه حق بخصوص رزمندگان رشید ایران اسلامی. انشاالله ایندفعه به هیچ وجه ولشون نکنید و تا آخرین لحظه نفس کشیدنشون بزنیدشون این رژیم وحشی و خونخوار صهیون رو. تقاضا دارم از برادران ارتش و سپاه پاسداران که ایندفعه هیچگونه آتش بسی رو قبول نکنید تا انهدام کاملشون . در پناه امام زمان عج پایدار و پیروز باشید. ومن النصر، الا من عندالله العزیز الحکیم
    • US ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      0 0
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      تف و لعنت بر اسرائیل