صنایع پتروشیمی حیفا مورد حمله موشکی سپاه قرار گرفت

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد و بامداد و دقایقی قبل حدود ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، اتمسفر امنیتی غرب آسیا دگرگونی دیگری را تجربه کرد. آسمان اراضی اشغالی، از جلیل در پهنه شمالی تا عمق نقب در جنوب، به تسخیر لایه‌های درهم‌تنیده‌ای از تسلیحات پلتفرم آفندی جمهوری اسلامی ایران درآمد.

انفجارهای پیاپی و خردکننده در مراکز نظامی رژیم صهیونیستی، به‌ویژه پس از حملات ضربتی و غافلگیرکننده صبح امروز نشان داد که ساختار دفاع موشکی چندلایه اسرائیل تحت یک «طراحی پیشرفته»، دچار گسست عملیاتی شده است.

این سناریوی چندمرحله‌ای، پاسخی راهبردی و پشیمان‌کننده به فروپاشی ساختار تفاهم‌نامه آتش‌بس ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ توسط تل‌آویو، استمرار دکترین «زمین سوخته» در جنوب لبنان و ضاحیه بیروت، و تروریسم دریایی مشترک واشنگتن-تل‌آویو در شریان‌های مواصلاتی انرژی بود. این عملیات نه تنها بازدارندگی فرسوده رژیم را بازتعریف کرد، بلکه موازنه وحشت را در گستره مدیترانه تا خلیج فارس تثبیت نمود.