آخرین جزئیات سفر تیم مذاکره کننده ایرانی به زوریخ سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف و با نشان میناب ۱۶۸، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه به وقت محلی وارد زوریخ شد تا در نشست‌های بورگن‌اشتوک درباره روند اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا شرکت کند.

در این سفر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه، رئیس هیأت ایرانی را همراهی می‌کنند.

همزمان، مقام‌های آمریکایی نیز برای حضور در این رایزنی‌ها وارد سوئیس شده‌اند. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، و جرد کوشنر از جمله چهره‌های حاضر در مذاکرات هستند. همچنین جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که برای پیوستن به گفت‌وگوها راهی سوئیس می‌شود. به گفته وی، نشست‌های پیش‌رو ممکن است یک تا دو روز به طول بینجامد و موضوعاتی همچون اجرای تفاهمات دوجانبه، آتش‌بس در لبنان و پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار قرار دارد.

در کنار دو طرف، نمایندگان کشورهای میانجی نیز در سوئیس حضور یافته‌اند. محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، پیش از آغاز نشست‌ها با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، درباره آخرین تحولات مرتبط با توافق تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. همچنین گزارش‌ها از سفر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به سوئیس حکایت دارد. قطر و پاکستان از بازیگران اصلی در شکل‌گیری تفاهم اسلام‌آباد و تسهیل ارتباطات میان ایران و آمریکا محسوب می‌شوند.

وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده است که شرایط لازم برای برگزاری گفت‌وگوهایی محرمانه و امن را در بورگن‌اشتوک فراهم کرده و به دلیل حساسیت مذاکرات، از ارائه جزئیات بیشتر درباره شرکت‌کنندگان و محتوای نشست‌ها خودداری می‌کند.

با این حال، محور اصلی حضور هیأت ایرانی در سوئیس نه آغاز مذاکرات نهایی، بلکه ارزیابی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است. تهران تأکید دارد که ورود به مرحله دوم و مذاکرات جامع تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اجرای عملی تعهدات توافق‌شده از سوی آمریکا آغاز شده و استمرار یابد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش از سفر هیأت ایرانی تصریح کرد که ارزش هر توافقی در مرحله اجرا مشخص می‌شود و جمهوری اسلامی ایران با توجه به سوابق بدعهدی طرف مقابل، اجرای دقیق تعهدات را با جدیت دنبال خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی منوط به اجرای بندهای کلیدی تفاهم‌نامه، از جمله بندهای یک، چهار، پنج، ۱۰ و ۱۱ است؛ موضوعی که به گفته تهران هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

از نگاه جمهوری اسلامی ایران، پایان درگیری‌ها در منطقه به‌ویژه در لبنان، کاهش آثار تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی از مناطق پیرامونی ایران، از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این مرحله به شمار می‌رود. تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان نیز به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش میزان پایبندی واشنگتن به تعهدات خود تبدیل شده است.

در مجموع، نشست بورگن‌اشتوک را می‌توان نخستین محک جدی برای سنجش اراده طرف‌ها در اجرای تفاهم اسلام‌آباد دانست؛ نشستی که نتیجه آن می‌تواند مسیر ورود یا عدم ورود به مرحله بعدی مذاکرات را مشخص کند.