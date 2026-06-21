المنار خبر داد؛ بازگشت آرامش شکننده به نبطیه در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المنار گزارش داد که در حال حاضر آرامش شکننده ای در منطقه نبطیه واقع در جنوب لبنان حاکم است.

بر اساس این گزارش مسئولان نبطیه از شهروندان لبنانی خواستند برای بازگشت به منازل و روستاهای خود تأمل کنند تا اقدامات میدانی و پاکسازی ها انجام شود.

در مقابل نیز تعداد از ساکنان روستاهای جنوبی لبنان همزمان با آغاز فعالیت تیم های سازمان دفاع مدنی برای پیدا کردن مفقودین به خانه های خود بازگشتند.

همچنین گزارش شده که عملیات آواربرداری و بازگشایی مسیرهای آسیب دیده آغاز شده است.

لازم به ذکر است که با وجود انتشار گزارش هایی در خصوص توافق بر سر آتش بس در لبنان، رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته به شدت مناطق مختلف جنوب این کشور را بمباران کرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به نقض آتش بس لبنان اقدامات بازدارنده از جمله اقدامات مربوط به تنگه هرمز را اتخاذ کرد. ایران بارها تاکید کرده است که یکی از شروط مهم توافق با آمریکا توقف جنگ در تمام میادین نبرد به ویژه لبنان به شمار می رود.