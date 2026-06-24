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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

حسینیه ایران در عصر تاسوعا؛ اقامه عزا از اشکور رودسر تا شاهدیه

حسینیه ایران در عصر تاسوعا؛ اقامه عزا از اشکور رودسر تا شاهدیه

مردم مناطق مختلف کشور از همزمان با تاسوعای حسینی در عزای علمدار دشت کربلا به سوگواری پرداختند و با رسیدن به ساعات عصر خود را برای عزاداری شب عاشورا آماده می کنند.

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همزمان با تاسوعای حسینی که به روز ابوالفضل عباس (ع) مردم سراسر ایران اسلامی با برپایی مراسم سوگواری در سوگ علمدار دشت کربلا به عزاداری پرداختند.

این مراسم همزمان با ظهر تاسوعا و از ساعات عصرگاهی و با نزدیک شدن به شب عاشورا به اوج خود رسیده است.

عزاداران سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) با برپایی دسته جات عزاداری، توزیع نذری، تعزیه خوانی و اجرای آیین های سنتی علاوه بر سوگوارای برای سیدالشهدا، علمدار دشت کربلا و شهدای روز عاشورا به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان بر سر و سینه زدند.

کد مطلب 6869927

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