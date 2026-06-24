تامین ۱۵۶۱ تن کالای اساسی برای هیئت ‌های مذهبی آذربایجان غربی

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای پشتیبانی از برنامه های عزاداری ماه محرم اظهار کرد: به منظور تامین نیاز هیئت های مذهبی استان، مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی با نرخ مصوب تنظیم بازار تخصیص یافته و در حال توزیع است.
وی افزود: در این راستا بیش از ۴۲۰تن برنج، ۶۰۵ تن شکر، ۴۱۳تن روغن و۱۲۳ تن مرغ منجمد برای هیئت های مذهبی استان تامین شده که فرآیند توزیع آن از طریق شبکههای تعیینشده در حال انجام است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: علاوه بر این، تمهیدات لازم برای تامین سایر اقلام مورد نیاز نیز اندیشیده شده و در این زمینه هیچگونه مشکلی در تامین و عرضه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: با برنامهریزی انجامشده و همکاری دستگاههای مرتبط، تلاش شده است تا هیئت های مذهبی استان بتوانند اقلام مورد نیاز خود را بهسهولت و با قیمت مصوب تهیه کنند.
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